Besançon
Tout Besançon vole revient les 23 et 24 août : le programme et l’appel à bénévoles

Publié le 11/08/2025 - 12:00
Mis à jour le 11/08/2025 - 10:08

La deuxième édition de Tout Besançon vole se tiendra les samedi 23 et dimanche 24 août 2025 à port Douvot, à Besançon. L’événement, organisé par l’association Besançon Vol Libre, propose un programme élargi, gratuit et accessible à tous, avec pour ambition de faire découvrir et partager les disciplines du vol libre dans une ambiance conviviale. Pour mener cet évènement à bien, un appel à bénévoles est lancé…

© Besançon Vol Libre
© Besançon Vol Libre

Les pilotes de parapente pourront participer à un rassemblement amical autour de quatre épreuves revisitées afin d’être accessibles même aux moins expérimentés :

  • précision d’atterrissage
  • parcours de gonflage au sol
  • marche et vole
  • parcours de balises en l’air

Les inscriptions sont limitées à 40 pilotes et comprennent la participation aux épreuves, les navettes, les repas et collations, une soirée d’accueil le vendredi, des lots pour chaque participant, un cadeau artisanal d’une valeur de 65 €, ainsi qu’un massage bien-être.

Activités pour tous, gratuites et variées

En parallèle des épreuves, le grand public pourra profiter d’animations ouvertes à tous :

  • baptêmes biplace en parapente ou deltaplane, au profit de l’association Besançon Vol Libre
  • atelier de création de boomerang pour petits et grands
  • simulation de vol en parapente en réalité virtuelle
  • massages bien-être
  • soirée “Nuit des Icares”, projection de films autour du vol libre, samedi soir à la salle de la Malcombe

Une buvette et un stand de glaces artisanales de la ferme d’Aissey compléteront l’offre de restauration.

Un appel à bénévoles

Pour mener à bien cette édition, l’organisation recherche encore une dizaine de bénévoles pour assurer l’arbitrage des épreuves, la conduite des minibus et la tenue de la buvette. L’événement se veut ludique, éco-responsable et tourné vers la découverte.

Publié le 11 aout à 12h00 par Alexane
