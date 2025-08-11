Tout Besançon vole revient les 23 et 24 août : le programme et l’appel à bénévoles

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

La deuxième édition de Tout Besançon vole se tiendra les samedi 23 et dimanche 24 août 2025 à port Douvot, à Besançon. L’événement, organisé par l’association Besançon Vol Libre, propose un programme élargi, gratuit et accessible à tous, avec pour ambition de faire découvrir et partager les disciplines du vol libre dans une ambiance conviviale. Pour mener cet évènement à bien, un appel à bénévoles est lancé…

Les pilotes de parapente pourront participer à un rassemblement amical autour de quatre épreuves revisitées afin d’être accessibles même aux moins expérimentés :

précision d’atterrissage

parcours de gonflage au sol

marche et vole

parcours de balises en l’air

Les inscriptions sont limitées à 40 pilotes et comprennent la participation aux épreuves, les navettes, les repas et collations, une soirée d’accueil le vendredi, des lots pour chaque participant, un cadeau artisanal d’une valeur de 65 €, ainsi qu’un massage bien-être.

Activités pour tous, gratuites et variées

En parallèle des épreuves, le grand public pourra profiter d’animations ouvertes à tous :

baptêmes biplace en parapente ou deltaplane, au profit de l’association Besançon Vol Libre

atelier de création de boomerang pour petits et grands

simulation de vol en parapente en réalité virtuelle

massages bien-être

soirée “Nuit des Icares”, projection de films autour du vol libre, samedi soir à la salle de la Malcombe

Une buvette et un stand de glaces artisanales de la ferme d’Aissey compléteront l’offre de restauration.

Un appel à bénévoles

Pour mener à bien cette édition, l’organisation recherche encore une dizaine de bénévoles pour assurer l’arbitrage des épreuves, la conduite des minibus et la tenue de la buvette. L’événement se veut ludique, éco-responsable et tourné vers la découverte.