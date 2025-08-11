Tout Besançon vole revient les 23 et 24 août : le programme et l’appel à bénévoles

Les pilotes de parapente pourront participer à un rassemblement amical autour de quatre épreuves revisitées afin d’être accessibles même aux moins expérimentés :
- précision d’atterrissage
- parcours de gonflage au sol
- marche et vole
- parcours de balises en l’air
Les inscriptions sont limitées à 40 pilotes et comprennent la participation aux épreuves, les navettes, les repas et collations, une soirée d’accueil le vendredi, des lots pour chaque participant, un cadeau artisanal d’une valeur de 65 €, ainsi qu’un massage bien-être.
Activités pour tous, gratuites et variées
En parallèle des épreuves, le grand public pourra profiter d’animations ouvertes à tous :
- baptêmes biplace en parapente ou deltaplane, au profit de l’association Besançon Vol Libre
- atelier de création de boomerang pour petits et grands
- simulation de vol en parapente en réalité virtuelle
- massages bien-être
- soirée “Nuit des Icares”, projection de films autour du vol libre, samedi soir à la salle de la Malcombe
Une buvette et un stand de glaces artisanales de la ferme d’Aissey compléteront l’offre de restauration.
Un appel à bénévoles
Pour mener à bien cette édition, l’organisation recherche encore une dizaine de bénévoles pour assurer l’arbitrage des épreuves, la conduite des minibus et la tenue de la buvette. L’événement se veut ludique, éco-responsable et tourné vers la découverte.
- Contacter les organisateurs : bvl.orga@gmail.com