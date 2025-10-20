Lundi 20 Octobre 2025
Besançon
Faits Divers

Trafic de drogue à Besançon : une opération de police au tramway Brulard mène à quatre interpellations

Publié le 20/10/2025 - 16:30
Mis à jour le 20/10/2025 - 16:39

Le 16 octobre 2025, vers 12h40, une patrouille de la police nationale de Besançon a procédé à plusieurs interpellations dans le cadre d’une opération de surveillance menée à proximité de l’arrêt de tramway Brulard. Les agents, en tenue civile, observaient un point de deal connu du secteur.

© Alexane Alfaro

Au cours de la surveillance, les policiers ont constaté des échanges entre un vendeur présumé et plusieurs acheteurs. Deux d’entre eux, un homme de 41 ans et une femme de 25 ans, ont été interpellés après l’achat de produits stupéfiants. Selon le communiqué de la police, l’homme était en possession de 0,6 gramme de cocaïne, tandis que la femme détenait un joint au moment de son arrestation. Tous deux ont reconnu avoir acheté ces produits pour leur consommation personnelle.

Les enquêteurs disposaient également d’informations concernant un individu suspecté de ravitailler le vendeur. Celui-ci, ainsi que le vendeur âgé de 47 ans, ont à leur tour été interpellés. Une perquisition effectuée au domicile du supposé livreur a permis la découverte de 55 grammes de résine de cannabis et de 310 euros en numéraire.

Entendus par les enquêteurs, l’ensemble des personnes mises en cause ont reconnu les faits. À l’issue de la procédure, les deux acheteurs ont été convoqués devant la justice par ordonnance pénale en janvier et février 2026.

Le vendeur, également âgé de 47 ans, a été remis en liberté dans l’attente des conclusions d’une expertise psychiatrique. Le livreur présumé, quant à lui, a été déféré au parquet et placé sous contrôle judiciaire.

