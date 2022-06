Transfert - Ligue 1 : Youssouf M'Changama quitte Guingamp pour Auxerre

L'attaquant comorien Youssouf M'Changama, en fin de contrat à l'En Avant Guingamp, va découvrir la Ligue 1 sous le maillot de l'AJ Auxerre, avec un contrat de deux ans plus une année en option, a annoncé jeudi le club promu.

Agé de 31 ans et international dans son pays (48 sélections, 10 buts), M'Changama, qui était aussi convoité par le FC Nantes, sort d'une belle saison en Ligue 2: 33 matches, 9 buts et 15 passes décisives, ce qui lui a valu d'être nommé dans l'équipe-type de L2.

Surnommé "Canto" et réputé pour sa frappe de balle, le joueur né à Marseille a aussi obtenu le mois dernier le trophée du plus beau but de la saison de L2, pour une superbe frappe de l'extérieur du pied droit, au Stadium contre Toulouse, fin octobre (2-2).

M'Changama a joué 94 matches pour Guingamp et déjà plus de 300 matches en pro Grand baroudeur, il a notamment porté les maillots de Oldham (D3 anglaise), du Raed Arba (Algérie), d'Uzès, de Marseille Consolat, du Gazélec d'Ajaccio et de Grenoble, avant ses trois saisons à Guingamp.