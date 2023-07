Travaux à Baume-les-Dames : la RD 112 fermée à la circulation pendant un mois

La mise en œuvre de ces travaux présentés aux communes en mars 2023, nécessite une interruption totale de la circulation pour d’une part, permettre aux engins de chantier de manœuvrer en toute sécurité, et d’autre part, garantir la protection des usagers pendant les travaux de purges rocheuses préalables.

D’un montant de 60 K€, ces travaux seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Département du Doubs. Ce chantier a été confié à l’entreprise Roc aménagement.

Description des travaux et déviation

Les travaux consisteront à :

nettoyer des filets existants,

retirer la végétation invasive et

mettre en place de nouveaux grillages et ancrages.

La déviation mise en place à partir du lundi 31 juillet 2023 invitera l’ensemble des usagers désirant rejoindre Bretigney-Notre-Dame depuis Baume-les-Dames à suivre la RD 50 en direction de Pont-les-Moulins, puis se diriger vers Saint-Juan via la RD 492, emprunter la RD464 et la RD 30 en direction de Glamondans et enfin récupérer la RD 112 vers Dammartin-les-Templiers et Bretigney-Notre-Dame.