Travaux sur la RN 57 à l’Hôpital-du-Grosbois : la circulation sera perturbée du 17 au 21 novembre

La Direction interdépartementale des routes est (DIR Est) annonce des travaux de réfection de la chaussée sur la RN57 à hauteur de l’Hôpital-du-Grosbois. L’opération, réalisée pour le compte de l’État, se déroulera du lundi 17 au vendredi 21 novembre 2025, sur la voie rapide dans le sens Besançon - Pontarlier.

Selon le communiqué, les travaux seront organisés en deux phases distinctes.

Du lundi 17 au mardi 18 novembre, les interventions s’effectueront sous neutralisation des voies de gauche dans les deux sens de circulation.

Du mardi 18 au vendredi 21 novembre, la DIR Est procédera à un basculement de la circulation : les véhicules circulant normalement dans le sens Besançon ? Pontarlier seront déviés sur la chaussée opposée, sur le sens Pontarlier ? Besançon.

Fermetures temporaires de bretelles

Ce basculement entraînera la fermeture temporaire de plusieurs bretelles d’accès : la bretelle Besançon - L’Hôpital-du-Grosbois, ainsi que la bretelle L’Hôpital-du-Grosbois - Pontarlier.

La DIR Est précise que des déviations seront mises en place pour pallier ces fermetures.

Circulation adaptée et appel à la prudence

Ces travaux visent à entretenir la chaussée et garantir la sécurité des usagers sur ce tronçon très fréquenté de la RN57. Les automobilistes sont invités à anticiper leurs déplacements et à faire preuve de prudence aux abords du chantier, où la circulation sera adaptée et la vitesse réduite.