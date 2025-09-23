Mardi 23 Septembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Trois victimes dans un accident sur la RN57 à Besançon

Publié le 23/09/2025 - 17:30
Mis à jour le 23/09/2025 - 17:21

Très tôt ce mardi 23 septembre 2025, les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus pour porter secours à trois victimes d’un accident de la circulation à Besançon sur la RN 57. 

© Élodie R.
© Élodie R.

L’accident s’est produit peu avant 6h du matin entre deux véhicules de tourisme. À l’arrivée des secours sur les lieux, ceux-ci ont dû mettre en œuvre des techniques de désincarcération pour extraire une victime piégée dans l’habitacle de sa voiture. 

Au total, trois personnes sont impliquées dans l’accident. Dans le premier véhicule, un homme de 22 ans et une femme de 20 ans ont été légèrement blessés et transportés au CHU Minjoz. 

Le conducteur du second véhicule est indemne. 

La route a dû être coupée pendant le temps des opérations de secours. 

Publié le 23 septembre à 17h30 par Elodie Retrouvey
Faits Divers

Sondage

