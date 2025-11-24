Lundi 24 Novembre 2025
Trottinettes électriques : la rue Bersot rejoint les zones réglementées à Besançon

Publié le 24/11/2025 - 17:03
Mis à jour le 24/11/2025 - 17:05

La maire de Besançon a annoncé, dans un communiqué daté du 24 novembre 2025, une extension du périmètre dans lequel la circulation des engins de déplacement personnels motorisés tels que les trottinettes électriques, gyropodes, hoverboards et monoroues, est temporairement interdite.

"Dans un souci de préservation de la sécurité des usagers de l'espace public et de gestion de la cohabitation entre les différents modes de déplacement, la Ville de Besançon a pris un arrêté municipal interdisant temporairement dans le cœur historique la circulation des engins de déplacement personnels motorisés", précise le communiqué.

À compter du lundi 24 novembre, cette réglementation inclut désormais la rue Bersot, dans sa portion comprise entre la rue d’Alsace et la rue des Granges.

Un périmètre élargi dans le cœur historique

Depuis le 1er septembre 2025, les rues concernées par l’arrêté sont les suivantes :

  • Grande Rue : du Pont Battant à la place du 8 Septembre
  • Rue des Granges : de la place de la Révolution à la rue de la République
  • Rue Luc Breton
  • Rue Battant : de la place Jouffroy d’Abbans à la rue Champrond
  • Place Pasteur et rue Pasteur
  • Rue d’Anvers
  • Et désormais : rue Bersot, entre la rue d’Alsace et la rue des Granges

Dans ce périmètre, "les utilisateurs de ces modes de transport doivent impérativement descendre de leur engin et le conduire à la main ou choisir un autre itinéraire".

Une mesure motivée par des enjeux de sécurité

La municipalité justifie cette décision par "l'évolution des usages". Face à la progression rapide des mobilités électriques et à "la multiplication des infractions au code de la route", la Ville estime que ce dispositif temporaire doit permettre "de renforcer la sécurité de tous les usagers, en particulier les piétons et les personnes à mobilité réduite, réduire les conflits d’usage dans les zones à forte affluence piétonne et préserver la tranquillité dans le centre historique".

L’arrêté est valable jusqu’au 31 décembre 2026. Tout contrevenant s’expose à une amende forfaitaire de 135 euros.

Rappel des règles applicables dans le reste de la ville

Hors zone d’interdiction, la Ville rappelle plusieurs obligations liées à l’utilisation des trottinettes électriques :

  • Vitesse maximale inférieure à 25 km/h (20 km/h en zone de rencontre, 6 km/h en aire piétonne)
  • Téléphone et écouteurs interdits
  • Interdiction de circuler sur les trottoirs
  • Freins, éclairage et sonnette obligatoires
  • Assurance obligatoire
  • Transport d’une seconde personne interdit

Publié le 24 novembre à 17h03
