Ukraide : deux départs de convois prévus en août

Ce jeudi 14 août 2025, l’association Ukraide a envoyé une nouvelle cargaison, dont la moitié a été chargé par les bénévoles de la branche de Morteau. Daria Cadalen, secrétaire de l’association en charge des relations avec les relais ukrainiens, a fait le point sur les denrées envoyées et les besoin à venir.

Dans l’après-midi, les bénévoles de l’association Ukraide s’affairaient dans le hangar où tous les dons sont réunis. En ce mois d’août 2025, deux semi-remorques seront chargées et envoyées, avec un second départ prévu la semaine prochaine. Depuis le 18 mars 2022, l’association a expédié une quarantaine de camions, avec en moyenne "8 à 9 tonnes de dons" chaque mois, précise l’association.

Ukraide collabore avec plusieurs associations et hôpitaux en Ukraine, qui se chargent de distribuer les dons à leur arrivée. Entre autres, le semi-remorque parti aujourd’hui alimentera les hôpitaux de Jytomyr, Berdychiv, ainsi que les EHPAD d’Ivanopil et Sloviansk, qui sont des "points de stabilisation des blessés". Le CHU de Besançon a largement contribué au fournissement de matériel pour le camion du mois d’août.

L’aide humanitaire sera confiée à l’église de Bilozerk, dans la région de Donetsk, qui accueille les personnes déplacées de Pokrovsk, parmi lesquelles se trouvent "de très nombreux enfants", selon un communiqué. Beaucoup de familles "ont dû fuir, laissant leurs biens derrière eux, et se trouvent totalement démunis".

Des besoins constant

Daria Cadalen, secrétaire de l’association, rappelle que les besoins restent élevés : "on a toujours les mêmes besoin, tout ce qui est matériel médical, pour les blessés et malades, l’alimentation, les produits d’hygiène, les pansements, le matériel de cuisine, l’outillage, car les bombardement détruisent tout et qu’il faut que les gens réparent leurs maisons."

Les nouveaux besoins concernent le matériel de rééducation pour les blessés, : "les appareils de sport individuels, vélos d’appartement, musculation… Ils manquent d’appareil de kiné. ". Ukraide collabore d’ailleurs avec Emmaüs sur ce point à Besançon, qui met de côté certains produits de sport pour répondre aux besoins en Ukraine.

Elle souligne également que l’association aimerait envoyer plus de camions, mais que, faute de moyens, elle s’en tient à ce départ mensuel : "on aimerait bien envoyer un petit peu plus mais déjà il faut avoir les dons, ensuite le financement, et puis la main d’œuvre, les bénévoles, parce qu’on en a de moins en moins. (…) on fait toujours appel aux dons et aux bénévoles, pour différentes tâches, la logistique, le tri, le chargement…"

Comment donner ?

La procédure de don est simple. Il suffit de se rendre sur le site internet de l’association Ukraide, où on retrouve la liste des besoins ainsi que les consignes. Ensuite, on peut retrouver la liste des points de collecte. Un numéro de téléphone est disponible pour ceux qui rencontreraient des difficultés d’accès à un point de collecte, afin que des bénévoles s’organisent pour récupérer les dons.