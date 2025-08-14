Jeudi 14 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Social

Ukraide : deux départs de convois prévus en août

Publié le 14/08/2025 - 18:00
Mis à jour le 14/08/2025 - 17:45

Ce jeudi 14 août 2025, l’association Ukraide a envoyé une nouvelle cargaison, dont la moitié a été chargé par les bénévoles de la branche de Morteau. Daria Cadalen, secrétaire de l’association en charge des relations avec les relais ukrainiens, a fait le point sur les denrées envoyées et les besoin à venir.

© Salomé Fabre
© Daria Cadalen
© Daria Cadalen
© Daria Cadalen
© Salomé Fabre
1/5 - © Salomé Fabre
2/5 - © Daria Cadalen
3/5 - © Daria Cadalen
4/5 - © Daria Cadalen
5/5 - © Salomé Fabre

Dans l’après-midi, les bénévoles de l’association Ukraide s’affairaient dans le hangar où tous les dons sont réunis. En ce mois d’août 2025, deux semi-remorques seront chargées et envoyées, avec un second départ prévu la semaine prochaine. Depuis le 18 mars 2022, l’association a expédié une quarantaine de camions, avec en moyenne "8 à 9 tonnes de dons" chaque mois, précise l’association.

Ukraide collabore avec plusieurs associations et hôpitaux en Ukraine, qui se chargent de distribuer les dons à leur arrivée. Entre autres, le semi-remorque parti aujourd’hui alimentera les hôpitaux de Jytomyr, Berdychiv, ainsi que les EHPAD d’Ivanopil et Sloviansk, qui sont des "points de stabilisation des blessés". Le CHU de Besançon a largement contribué au fournissement de matériel pour le camion du mois d’août.

L’aide humanitaire sera confiée à l’église de Bilozerk, dans la région de Donetsk, qui accueille les personnes déplacées de Pokrovsk, parmi lesquelles se trouvent "de très nombreux enfants", selon un communiqué. Beaucoup de familles "ont dû fuir, laissant leurs biens derrière eux, et se trouvent totalement démunis".

Des besoins constant

Daria Cadalen, secrétaire de l’association, rappelle que les besoins restent élevés : "on a toujours les mêmes besoin, tout ce qui est matériel médical, pour les blessés et malades, l’alimentation, les produits d’hygiène, les pansements, le matériel de cuisine, l’outillage, car les bombardement détruisent tout et qu’il faut que les gens réparent leurs maisons."

Les nouveaux besoins concernent le matériel de rééducation pour les blessés, : "les appareils de sport individuels, vélos d’appartement, musculation… Ils manquent d’appareil de kiné. ". Ukraide collabore d’ailleurs avec Emmaüs sur ce point à Besançon, qui met de côté certains produits de sport pour répondre aux besoins en Ukraine.

Elle souligne également que l’association aimerait envoyer plus de camions, mais que, faute de moyens, elle s’en tient à ce départ mensuel : "on aimerait bien envoyer un petit peu plus mais déjà il faut avoir les dons, ensuite le financement, et puis la main d’œuvre, les bénévoles, parce qu’on en a de moins en moins. (…) on fait toujours appel aux dons et aux bénévoles, pour différentes tâches, la logistique, le tri, le chargement…"

Comment donner ?

La procédure de don est simple. Il suffit de se rendre sur le site internet de l’association Ukraide, où on retrouve la liste des besoins ainsi que les consignes. Ensuite, on peut retrouver la liste des points de collecte. Un numéro de téléphone est disponible pour ceux qui rencontreraient des difficultés d’accès à un point de collecte, afin que des bénévoles s’organisent pour récupérer les dons.

association guerre en Ukraine solidarité ukraide

Publié le 14 aout à 18h00 par Salomé F. • Membre
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Social

Besançon
Social Société

Plusieurs migrants évacués de l’Hotel de ville de Paris seront accueillis temporairement à Besançon

Mis à jour • Quelque 200 personnes migrantes qui dormaient depuis une semaine sur le parvis de l'Hôtel de ville de Paris faute de place dans des hébergements d'urgence ont été évacuées mardi 12 août 2025. Plusieurs d'entre eux devraient être dirigés vers la capitale comtoise. 

évacuation hôtel de ville migrants
Publié le 14 aout à 14h48 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Politique Social

Service national et retraite : Matthieu Bloch interpelle le ministre des Armées

Le député de l'Union des droites pour la République (UDR) du Doubs, Matthieu Bloch, a adressé une question écrite début août 2025 au ministre des Armées au sujet des modalités de prise en compte du service national dans le calcul des droits à la retraite. Il alerte sur des règles qu’il juge injustes et appelle à leur réexamen.

les républicains matthieu bloch retraites service national
Publié le 11 aout à 16h44 par Alexane
Pontarlier
Social

À Pontarlier, 170 téléphones collectés pour une grande opération solidaire lors du Tour de France

À l'occasion de l'arrivée officielle de la 20e étape du Tour de France à Pontarlier samedi 26 juillet 2025, la ville a dévoilé les résultats d'une opération inédite. Aux côtés de l'éco-organisme ecosystem, la commune s'est mobilisée pour une grande collecte solidaire de téléphones portables.

ccas solidarité téléphone tour de france
Publié le 28 juillet à 10h30 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Social

Adoption de la loi Duplomb : la FRSEA Bourgogne Franche-Comté s’en réjouit

Adoptée le 8 juillet à l’Assemblée nationale, la loi Duplomb prévoit plusieurs mesures destinées à simplifier certaines démarches administratives pour les agriculteurs et autorise l’utilisation de produits phytosanitaires tels que les néocotinoïdes, comme c’est le cas au niveau européen. Dans un communiqué du 11 juillet, la Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles de Bourgogne Franche-Comté assure que cette loi est ”un premier pas vers moins de contraintes pour les agriculteurs.”

1
agriculture frsea loi duplomb pesticides
Publié le 11 juillet à 14h57 par Alexane
Franche-Comté
Politique Social

Grève : les salariés de France 3 Franche-Comté dénoncent le projet de réforme de l’audiovisuel public

En grève depuis le 30 juin 2025, jour de l’examen du projet de loi par l’Assemblée nationale, les salariés de France 3 Franche-Comté réaffirment leur opposition à la création d’une holding France Médias dans un communiqué du 9 juillet 2025. 

france 3 franche-comté france télévisions grève Ici
Publié le 10 juillet à 08h43 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Social Société

Difficultés de fonctionnement : des associations familiales du Doubs tirent la sonnette d’alarme

Ce 2 juillet 2025, l’Union départementale des associations familiales (Udaf) du Doubs a émis un communiqué, au nom des associations familiales du territoire, faisant part de ses inquiétudes face aux difficultés qui pèsent sur le bon déroulement des actions sociales. Elle appelle la ministre chargée de la vie associative, ainsi que les parlementaires et les maires du département, à une réaction "urgente".

associations subvention udaf
Publié le 8 juillet à 08h50 par Salomé F. • Membre
Bourgogne-Franche-Comté
Santé Social

Grève des pharmaciens : l’ARS réquisitionne des pharmacies grévistes pour assurer la continuité du service d’urgence

Face au mouvement de grève des gardes engagé par les pharmaciens d’officine, l’Agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté se mobilise pour garantir l’accès aux médicaments en situation d’urgence sur l’ensemble du territoire régional, a-t-on appris ce vendredi 4 juillet.

ars bourgogne franche-comté grève pharmacie
Publié le 5 juillet à 08h53 par Alexane
Besançon
Santé Social

”Bonjour la santé” à Besançon : un théâtre forum primé et salué par les professionnels de santé

Présenté le 2 juillet 2025 à la séance plénière de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA) à Besançon, le projet ”Bonjour la santé” a suscité l’intérêt des acteurs régionaux de la santé. Ce théâtre forum, fruit d’un travail collectif avec les habitants du quartier des Clairs-Soleils, a reçu le 1er prix du concours Droits des usagers en Bourgogne-Franche-Comté, une reconnaissance forte pour cette initiative locale.

clairs-soleils santé théâtre
Publié le 2 juillet à 16h29 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Politique Social

FO réagit à la démission de Marie-Guite Dufay : un bilan jugé “néfaste pour les agents”

Une semaine après l’annonce du départ de Marie-Guite Dufay de la présidence de la Région Bourgogne-Franche-Comté dans un courrier le 20 juin 2025 Force ouvrière du Conseil régional de Franche-Comté réagit dans un communiqué. Si le syndicat dit ”respecter ce choix personnel”, il dresse également un bilan sévère de son action en tant qu’employeuse.

force ouvrière frédéric vuillaume marie-guite dufay region bourgogne franche-comte
Publié le 27 juin à 14h30 par Alexane

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Des cigognes aperçues près de Besançon… avec un peu d’avance
Offre d'emploi

Escape Game, cinéma, concerts… la Citadelle vous invite à fêter l’été

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Atelier fleuri, avec Julie et Pauline, créativité et couleurs garanties
Offre d'emploi
publi info 4

Deux expositions à ne pas manquer au pôle Courbet à Ornans jusqu'au 19 octobre 2025

Canicule en Bourgogne Franche-Comté : 6 départements en alerte orange, 2 en vigilance jaune
Infos Pratiques

Où sont les toilettes publiques gratuites à Besançon ?
Jeu-concours

Jeu-concours tente Decathlon : découvrez les résultats

Le camping du No Logo festival vu du ciel...

Sondage

 30.95
ciel dégagé
le 14/08 à 18h00
Vent
1.95 m/s
Pression
1016 hPa
Humidité
45 %
 