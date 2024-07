Un accompagnement spécifique pour les projets d’installation agricole en Bourgogne-Franche-Comté

L’AFOCG du Doubs, le CIVAM le Serpolet, Terre de Liens et le collectif InPACT proposent le parcours "de l’idée au projet", en partenariat avec le Grand Besançon Métropole et la région Bourgogne Franche Comté. Celui-ci vise à accompagner "l’émergence de tous types de projets" en lien avec l’installation agricole durant un parcours de 11 jours qui débutera en octobre prochain à Besançon.

Le parcours "de l’idée au projet" est destiné à toute personne qui souhaite affiner et construire son projet d’activité agricole, qu’il s’agisse d’une installation classique, diversifiée, alternative ou innovante. Les organisateurs précisent qu’ils accompagnent l'émergence de tous types de projets.

Le parcours s’étend sur onze jours et débutera en octobre 2024. Il se déroulera à Besançon et ses alentours à un rythme de deux jours consécutifs par semaine (lundi et mardi).

Parmi les objectifs dispensés durant la formation : construire son projet, comprendre les différents aspects du métier d’agriculteur, trouver une exploitation ou encore connaître l’environnement professionnel agricole.

