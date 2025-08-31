Dimanche 31 Août 2025
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Un adolescent se fait mordre par un chien dans un parc à Besançon

Publié le 31/08/2025 - 18:04
Mis à jour le 31/08/2025 - 18:04

Les faits se sont produits samedi 30 août 2025 vers 18h00 au square Bouchot situé rue Battant à Besançon.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Un jeune de 16 ans a été mordu à la cuisse par le chien d’une personne SDF qui se trouvait au square Bouchot, dans le quartier Battant.

S’il a d’abord affirmé aux policiers qu’il "passait par là" et s’est fait attaquer, les caméras de video surveillance ont montré le contraire. Le jeune homme discutait depuis un moment avec les personnes SDF présentes dans le parc, c’est au bout d’un certain temps que le chien de l’un d’eux a commencé à montrer des signes d’hostilité. Il a alors mordu le jeune homme à la cuisse. Ce dernier s’est vu notifier deux jours d’ITT.

La mère de ce dernier a porté plainte. La personne SDF a été placée en garde à vue.

Une enquête est en cours. Les magistrats souhaitent procéder à l’audition des autres personnes présentes dans le parc au moment des faits.

police

Publié le 31 aout à 18h04 par Hélène L.
Faits Divers

