Un appel à témoins lancé par la gendarmerie pour retrouver un octogénaire

Michel R a disparu "sans motif" dans la soirée du 11 janvier à Saône. "Il n’a pas regagné son domicile alors qu’il effectuait le trajet La Vèze-Saône", précise la gendarmerie. Il circule en Renault Twingo de couleur blanche, immatriculée BX-316-SY.
Description physique
- Homme de 85 ans
- Personne mesurant 1,70m,
- Cheveux courts gris et moustachu.
- Vêtu d’un jean, blouson bleu marine épais avec des manches beiges ;
Pour communiquer des informations, contactez la brigade de gendarmerie Besançon-Tarragnoz au 03 81 81 32 23 ou le 17.