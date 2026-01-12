Un appel à témoins lancé par la gendarmerie pour retrouver un octogénaire

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Les gendarmes de la brigade de gendarmerie de Besancon-Tarragnoz (25), en charge de l’enquête, recherchent des témoignages permettant de localiser Michel. Il n’a plus donné signe de vie depuis 11 janvier 2026.

Michel R a disparu "sans motif" dans la soirée du 11 janvier à Saône. "Il n’a pas regagné son domicile alors qu’il effectuait le trajet La Vèze-Saône", précise la gendarmerie. Il circule en Renault Twingo de couleur blanche, immatriculée BX-316-SY.

Description physique

Homme de 85 ans

Personne mesurant 1,70m,

Cheveux courts gris et moustachu.

Vêtu d’un jean, blouson bleu marine épais avec des manches beiges ;

Pour communiquer des informations, contactez la brigade de gendarmerie Besançon-Tarragnoz au 03 81 81 32 23 ou le 17.