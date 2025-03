Un appel aux dons pour préserver les vieilles forêts de Bourgogne-Franche-Comté

Le programme Sylvae, initié en Auvergne en 2018, est porté par les Conservatoires d’espaces naturels. Son objectif : identifier et acquérir des parcelles de vieilles forêts ainsi que des forêts dites "à haute valeur écologique" afin de les placer en libre évolution, sans intervention humaine.

"L’achat par les Conservatoires garantit l’absence de toute exploitation forestière et permet la préservation de ces écosystèmes sur le long terme. Les arbres pourront ainsi accomplir leur cycle biologique complet, de la croissance au vieillissement puis à la régénération naturelle, un cycle qui s’étend sur plusieurs centaines d’années !" explique Samuel Gomez, coordinateur du programme au Conservatoire de Bourgogne.

Un enjeu écologique et climatique

Les vieilles forêts jouent un rôle essentiel pour la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. Elles abritent une faune et une flore variées, notamment grâce au bois mort, qui constitue un habitat pour près de 40 % des espèces forestières. Elles sont également plus résilientes face aux perturbations climatiques et agissent comme des puits de carbone naturels.

Au-delà des aspects environnementaux, ces forêts représentent aussi un patrimoine historique précieux, certaines remontant à l’époque médiévale. Pourtant, en Bourgogne-Franche-Comté, seulement 5 % des surfaces forestières sont constituées de forêts anciennes et matures, selon l’Institut national de l’information géographique et forestière.

Des acquisitions stratégiques

Les dons collectés seront utilisés exclusivement pour l’achat de parcelles forestières et le règlement des frais notariés, parfois en complément de financements publics ou privés. Les Conservatoires ont identifié plusieurs secteurs prioritaires : la Puisaye, le Morvan, le Beaujolais et Clunisois, la Saône et la Bresse, les Vosges ainsi que le Haut-Jura.

"Nous cherchons par exemple actuellement à acheter 110 hectares d’une magnifique forêt jouxtant la Réserve naturelle nationale des Ballons Comtois, à Lepuix, dans les Vosges saônoises. Nous avons donc besoin d’une belle mobilisation des citoyens !" souligne Luc Bettinelli, coordinateur du programme en Franche-Comté.

Infos +

Les Conservatoires d’espaces naturels de Bourgogne-Franche-Comté, associations agréées par l’État et la Région, espèrent une large participation du public pour mener à bien cette initiative. Les personnes souhaitant contribuer à cette cause peuvent effectuer un don en ligne via le lien suivant : bit.ly/41LyBbc .