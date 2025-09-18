Un bateau de plaisance danois s'échoue à Vaire

Un incident de navigation s’est produit ce jeudi 18 septembre sur le Doubs, au niveau de Vaire. Un bateau de plaisance de 16 mètres, battant pavillon danois, s’est échoué sur un haut-fond situé en dehors de la passe navigable, le long du chemin de halage.

Les trois occupants de l’embarcation, de nationalité danoise, ont rapidement été pris en charge par les secours et mis en sécurité sur la berge, indique le Service départemental d’incendie et de secours du Doubs.

Une équipe de plongeurs a été mobilisée afin d’évaluer les risques éventuels de pollution et d’analyser la situation. La reconnaissance effectuée a permis de confirmer l’absence de pollution.

La navigation a pu être rouverte, dans l’attente de l’intervention d’une société spécialisée qui procédera au dégagement du bateau. Voies Navigables de France (VNF) ainsi que la gendarmerie nationale étaient sur place pour assurer le suivi de l’opération.