Dimanche 19 Octobre 2025
DOUBS (25)
Faits Divers

Un compacteur à carton prend feu dans le magasin Gifi de Doubs

Publié le 19/10/2025 - 08:24
Mis à jour le 19/10/2025 - 08:27

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus ce samedi 18 octobre en fin d’après-midi pour un incendie survenu au sein du magasin Gifi, rue André Roz à Doubs.

© Élodie R.
© Élodie R.

Le feu a pris dans un compacteur à carton, situé dans la réserve du magasin, une zone d’environ 400 m². Grâce à une lance à incendie, les secours ont pu rapidement localiser et maîtriser le sinistre.

Par mesure de sécurité, l’ensemble des 50 clients présents dans le magasin Gifi ainsi que les 200 visiteurs du magasin Décathlon voisin ont été évacués avant l’arrivée des secours. Aucun blessé n’est à déplorer.

Des ventilateurs mécaniques ont été déployés pour assurer le désenfumage du bâtiment, dont la surface totale est estimée à 2.000 m².

feu incendie sapeur-pompier sdis 25

Publié le 19 octobre à 08h24 par Alexane
