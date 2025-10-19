Un compacteur à carton prend feu dans le magasin Gifi de Doubs

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus ce samedi 18 octobre en fin d’après-midi pour un incendie survenu au sein du magasin Gifi, rue André Roz à Doubs.

Le feu a pris dans un compacteur à carton, situé dans la réserve du magasin, une zone d’environ 400 m². Grâce à une lance à incendie, les secours ont pu rapidement localiser et maîtriser le sinistre.

Par mesure de sécurité, l’ensemble des 50 clients présents dans le magasin Gifi ainsi que les 200 visiteurs du magasin Décathlon voisin ont été évacués avant l’arrivée des secours. Aucun blessé n’est à déplorer.

Des ventilateurs mécaniques ont été déployés pour assurer le désenfumage du bâtiment, dont la surface totale est estimée à 2.000 m².