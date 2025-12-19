Vendredi 19 Décembre 2025
Besançon
Culture

Un concert "made in France" de l’Orchestre Victor Hugo pour le Nouvel An

Publié le 19/12/2025 - 12:00
L’Orchestre Victor Hugo de Besançon présentera le samedi 10 janvier à Micropolis et le dimanche 11 janvier 2026 à l’Axone de Montbéliard son concert du Nouvel An intitulé cette année Made in France. Celui-ci célébrera l’art de vivre "à la française", sous la baguette de Jean-François Verdier.

Pour ouvrir la nouvelle année, l’Orchestre vous propose une fête tout en élégance "à la française". Avec un faune fatigué de poursuivre des nymphes imaginé par Mallarmé, l’Arlésienne inaccessible de Daudet, la pavane d’une princesse d’Espagne, le tableau d’un matin de printemps, un bal où l’on ne peut s’empêcher de penser à celle qu’on aime, ou encore la célèbre "marche hongroise" dirigée par Louis de Funès au début de La Grande Vadrouille. Sans oublier la Gymnopédies de Satie orchestrée par Debussy, et Un français à New York arrangé pour trio jazz et orchestre par Paul Lay, nommé Artiste instrumental de l’année aux Victoires du Jazz 2020.

La chanteuse d’opéra Marie Perbost tiendra le rôle de soprano pour ouvrir le concert aux côtés de l’orchestre. 

En clôture de ce programme, le pianiste Paul Lay interprétera sa dernière création "Un français à New York" pour trio de jazz et orchestre symphonique qui met en scène les péripéties d’un touriste un peu perdu. Au programme : des papiers égarés, une course-poursuite avec un taxi, et une curieuse rencontre à Central Park… Autant d’épisodes qui illustrent le dialogue de ces deux cultures. 

Samedi 10 janvier 2026

Micropolis Besançon

  • 16h : concert découverte, 1h
  • 20h : concert, 2h

Dimanche 11 janvier 2026

Axone de Montbéliard

  • 16h : concert 

Programme

Offenbach, Carmen, Faust & chansons avec Marie Perbost

Claude Debussy 

  • Prélude à l’après-midi d’un faune

Maurice Ravel

  • Pavane pour une infante défunte

Georges Bizet 

  • L’Arlésienne, extraits

Hector Berlioz 

  • Marche hongroise
  • Symphonie fantastique, Un bal

Erik Satie

  • Gymnopédies n°1 

Lili Boulanger

  • D’un matin de printemps

Paul Lay

  • Un Français à New-York pour trio jazz et orchestre

Standards arrangé

Distribution

  • Marie Perbost - Soprano
  • Paul Lay - Piano
  • Clemens van der Feen - Contrebasse
  • Donald Kontomanou - Batterie
  • Orchestre Victor Hugo
  • Jean-François Verdier - Direction

Billetterie

Publié le 19 décembre à 12h00 par Elodie Retrouvey
