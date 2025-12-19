Un concert “made in France” de l’Orchestre Victor Hugo pour le Nouvel An

Pour ouvrir la nouvelle année, l’Orchestre vous propose une fête tout en élégance "à la française". Avec un faune fatigué de poursuivre des nymphes imaginé par Mallarmé, l’Arlésienne inaccessible de Daudet, la pavane d’une princesse d’Espagne, le tableau d’un matin de printemps, un bal où l’on ne peut s’empêcher de penser à celle qu’on aime, ou encore la célèbre "marche hongroise" dirigée par Louis de Funès au début de La Grande Vadrouille. Sans oublier la Gymnopédies de Satie orchestrée par Debussy, et Un français à New York arrangé pour trio jazz et orchestre par Paul Lay, nommé Artiste instrumental de l’année aux Victoires du Jazz 2020.
La chanteuse d’opéra Marie Perbost tiendra le rôle de soprano pour ouvrir le concert aux côtés de l’orchestre.
En clôture de ce programme, le pianiste Paul Lay interprétera sa dernière création "Un français à New York" pour trio de jazz et orchestre symphonique qui met en scène les péripéties d’un touriste un peu perdu. Au programme : des papiers égarés, une course-poursuite avec un taxi, et une curieuse rencontre à Central Park… Autant d’épisodes qui illustrent le dialogue de ces deux cultures.
Samedi 10 janvier 2026
Micropolis Besançon
- 16h : concert découverte, 1h
- 20h : concert, 2h
Dimanche 11 janvier 2026
Axone de Montbéliard
- 16h : concert
Programme
Offenbach, Carmen, Faust & chansons avec Marie Perbost
Claude Debussy
- Prélude à l’après-midi d’un faune
Maurice Ravel
- Pavane pour une infante défunte
Georges Bizet
- L’Arlésienne, extraits
Hector Berlioz
- Marche hongroise
- Symphonie fantastique, Un bal
Erik Satie
- Gymnopédies n°1
Lili Boulanger
- D’un matin de printemps
Paul Lay
- Un Français à New-York pour trio jazz et orchestre
Standards arrangé
Distribution
- Marie Perbost - Soprano
- Paul Lay - Piano
- Clemens van der Feen - Contrebasse
- Donald Kontomanou - Batterie
- Orchestre Victor Hugo
- Jean-François Verdier - Direction
Billetterie
- Tarifs : entre 5€ et 27,60€
- Besançon - Office de Tourisme
- 03 81 80 92 55
- Montbéliard - MA scène nationale
- Orchestre Victor Hugo