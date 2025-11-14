Un déplacement à Charleville sans Fred Thomas pour le BesAC qui se sépare de l’américain

Le BesAC jouera ce vendredi 14 novembre 2025 à Charleville l’avant-dernier match de la phase aller du championnat de Nationale 1. Avec à son compteur seulement deux victoires contre Metz et Salon-de-Provence, le BesAC est désormais contraint à faire des choix et a préféré se séparer de l’américain Fred Thomas.

National : Etoile Charleville – BesAC, vendredi 14 novembre à 20

Le BesAC fait face à des déceptions en ce début de saison. Pas épargné par les blessures, venues perturber le collectif depuis la mise à feu de cette saison en septembre dernier, le club bisontin est également insatisfait du rendement de l’ailier américain Fred Thomas. Ce qui, après réflexion du coach Laurent Kleefstra et de la direction du club a conduit à prendre une décision radicale : une séparation en bonne et due forme entre le BesAC et l’ancien joueur du Havre et de Botafogo. "Dans un souci de rééquilibrage de l’équipe, nous avons donc d’un commun accord mis fin à notre collaboration avec Fred Thomas. Nous lui souhaitons une bonne continuation dans sa carrière", explique Laurent Kleefstra qui poursuit : "le club étudie par conséquent les différentes possibilités afin de renforcer son effectif pour la suite de la saison" .

Tout faire pour enchaîner

Mais, en attendant, la compétition continue et pendant que Fred Thomas prendra un vol en direction des States, le BesAC prendra la direction de Charleville pour y disputer un match déjà d’importance dans la perspective de la phase 2 du championnat.

Face à une équipe qui ne compte qu’une seule victoire à son bilan et donc déjà en urgence absolue, on se doute que la tâche ne sera pas aisée, qui plus est dans une salle très supportrice qui peut vite se transformer en chaudron…

Avantage en défense

En comparaison, les deux équipes sont dans la même catégorie d’attaques avec 71,6 pts de moyenne au crédit de L’Etoile de Charleville et 71,7 à celui du BesAC. En revanche, du côté des défenses, le BesAC présente un avantage certain avec 75 points encaissés contre 86,6 par la formation ardennaise, ce qui la classe au dernier rang de la Poule dans ce secteur de jeu.

Assurément un net avantage dont il faudra que Besançon sache prioritairement tirer parti. De même qu’il faudra s’appuyer sur la confiance acquise lors du dernier match victoire à la clef contre Salon-de-Provence.

Derrière un capitaine Quentin Hanck en regain de forme et donc d’impact sur le collectif, Il sera nécessaire d’aborder cette rencontre dans les Ardennes avec le même état d’esprit, la même envie, la même intensité, la même agressivité que contre les Provençaux vendredi dernier et ainsi tout faire pour signer une série de deux victoires.

Le groupe bisontin : Pouye, Bonner, Hanck (cap.), Eliezer-Vanerot, Cagnet, Hook, Bilau, Cluysen , Nkombou, Tempesta. Coach : Laurent Kleefstra. Assistant : Raphaël Pegeot.