Un enfant blessé après une chute de grande hauteur à Besançon

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus pour porter secours à un enfant de 6 ans, atteint de troubles autistiques, précise le SDIS 25.
Dans sa chute, les secours précisent que l’enfant aurait atterri sur un bidon d’acide nitrique, ce qui lui a occasionné de multiples brûlures au visage et aux yeux.
Pris en charge médicalement, il a été transporté sous escorte policière au CHU Minjoz.