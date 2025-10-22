Mercredi 22 Octobre 2025
Besançon
Un enfant blessé après une chute de grande hauteur à Besançon

Publié le 22/10/2025 - 08:48
Mis à jour le 22/10/2025 - 08:42

Un enfant a fait une chute du 2e étage d’un immeuble de la rue Ronchaux à Besançon dans l’après-midi du 21 octobre 2025. 

© Élodie R.
© Élodie R.

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus pour porter secours à un enfant de 6 ans, atteint de troubles autistiques, précise le SDIS 25. 

Dans sa chute, les secours précisent que l’enfant aurait atterri sur un bidon d’acide nitrique, ce qui lui a occasionné de multiples brûlures au visage et aux yeux. 

L'enfant, catégorisé blessé grave, a chuté sur un bidon d'acide nitrique qui lui aurait également occasionné des brûlures au visage et aux yeux. 

Pris en charge médicalement, il a été transporté sous escorte policière au CHU Minjoz.

Publié le 22 octobre à 08h48 par Elodie Retrouvey
Besançon
Publié le 18 octobre à 08h21
