Un homme interpellé sur un point de deal à Planoise

Les forces de l’ordre ont interpellé deux personnes à 21h50 et 22h40 suite à une surveillance rue de Lorraine à Besançon.

Un équipage de police a procédé au contrôle routier d'un véhicule ayant commis une contravention. Dans le véhicule se trouvait un téléphone comportant une notification visible suggérant une potentielle vente de cocaïne en cours.

Le conducteur a été conduit au service où il a été formellement identifié et laissé libre. Une surveillance a été réalisée sur le lieu du contrôle initial. Là, un homme de 26 ans a été remarqué en attente, tandis que le véhicule en cause était toujours sur place.

L’instant suivant, le véhicule a quitté les lieux de même que l'acheteur potentiel. L'homme de 26 ans a été contrôlé et trouvé en possession d’un pochon de cocaïne qu'il venait d'acheter à l'occupant du véhicule en cause.

Il a été interpellé et entendu en audition libre. Le conducteur du véhicule (un homme de 20 ans) n’a pas été retrouvé.