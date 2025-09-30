Mardi 30 Septembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Un homme violemment frappé lors d’un différend routier à Besançon

Publié le 30/09/2025 - 10:00
Mis à jour le 30/09/2025 - 09:40

Un différend routier a dégénéré samedi 27 septembre 2025, aux alentours de 20h20, avenue de Bourgogne à Besançon.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Selon les informations communiquées par la police nationale, une femme a alerté les services de police après que son mari ait été agressé par un individu accompagné de deux autres personnes. La victime, âgée de 42 ans, a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et transportée à l’hôpital avec une suspicion de fracture de la mâchoire et du plancher orbital. Elle souffrait également de maux de tête et de douleurs importantes. Une incapacité totale de travail (ITT) de 15 jours lui a été délivrée.

Dans la soirée, la Brigade anticriminalité a retrouvé le véhicule des agresseurs présumés ainsi que l’individu désigné par la victime. Âgé de 21 ans, celui-ci a été interpellé et placé en garde à vue. Lors de sa première audition, il a reconnu avoir porté le premier coup, affirmant avoir agi par peur après les injonctions de la victime de s’arrêter.

La victime a déposé plainte et plusieurs témoins entendus par les enquêteurs ont confirmé ses déclarations. À l’issue de la procédure, le mis en cause a été remis en liberté. Il a été convoqué dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue en mars 2026.

Publié le 30 septembre à 10h00 par Alexane
Les Boucles Vauban c’était le 21 septembre... ce sera encore en 2026 !

