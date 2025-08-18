Lundi 18 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Faits Divers

Un jeune de 19 ans interpellé pour trafic de stupéfiants à Besançon

Publié le 18/08/2025 - 11:42
Mis à jour le 18/08/2025 - 11:40

Dans l’après-midi du 14 août 2025, les policiers ont interpellé un jeune homme de 19 ans pour trafic de stupéfiants avenue de l’Île-de-France dans le quartier de Planoise à Besançon.  

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Vers 16h45, l’individu a été repéré grâce à la vigilance d’un opérateur du centre de supervision urbaine. Des agents se sont alors rendus sur place et ont effectivement identifié la personne qui se livrait à la vente de produits stupéfiants devant le centre commercial. 

Les policiers ont alors contrôlé le jeune homme âgé de 19 ans. Il a été trouvé en possession d’un petit morceau pouvant être de la résine de cannabis et de 285€ en liquide. Les fonctionnaires ont également découvert, près d’un muret vers lequel le mis en cause se rendait pour s’approvisionner, des gobelets en carton contenant de l’herbe et de la résine de cannabis. 

Interpellé et placé en garde à vue, l’individu a reconnu avoir effectué des transactions de stupéfiants au cours de la journée pour une somme de 240€. L’argent lui a été confisqué et il a écopé d’une convocation judiciaire pour le mois de décembre prochain. 

jeune police Trafic de stupéfiants

Publié le 18 aout à 11h42 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Des cigognes aperçues près de Besançon… avec un peu d’avance
Offre d'emploi

Escape Game, cinéma, concerts… la Citadelle vous invite à fêter l’été

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Atelier fleuri, avec Julie et Pauline, créativité et couleurs garanties
Offre d'emploi
publi info 4

Deux expositions à ne pas manquer au pôle Courbet à Ornans jusqu'au 19 octobre 2025

Offre d'emploi : la Ville de Besançon recrute des animateurs périscolaires
Infos Pratiques

Où sont les toilettes publiques gratuites à Besançon ?
Jeu-concours

Gagnez vos entrées pour la Haute Foire de Pontarlier

Des restaurants pour tous et tous les goûts à découvrir dans le Doubs

Sondage

 25.86
ciel dégagé
le 18/08 à 12h00
Vent
1.65 m/s
Pression
1016 hPa
Humidité
49 %
 