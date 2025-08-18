Un jeune de 19 ans interpellé pour trafic de stupéfiants à Besançon

Dans l’après-midi du 14 août 2025, les policiers ont interpellé un jeune homme de 19 ans pour trafic de stupéfiants avenue de l’Île-de-France dans le quartier de Planoise à Besançon.

Vers 16h45, l’individu a été repéré grâce à la vigilance d’un opérateur du centre de supervision urbaine. Des agents se sont alors rendus sur place et ont effectivement identifié la personne qui se livrait à la vente de produits stupéfiants devant le centre commercial.

Les policiers ont alors contrôlé le jeune homme âgé de 19 ans. Il a été trouvé en possession d’un petit morceau pouvant être de la résine de cannabis et de 285€ en liquide. Les fonctionnaires ont également découvert, près d’un muret vers lequel le mis en cause se rendait pour s’approvisionner, des gobelets en carton contenant de l’herbe et de la résine de cannabis.

Interpellé et placé en garde à vue, l’individu a reconnu avoir effectué des transactions de stupéfiants au cours de la journée pour une somme de 240€. L’argent lui a été confisqué et il a écopé d’une convocation judiciaire pour le mois de décembre prochain.