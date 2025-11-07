Un jeune majeur interpellé avec des stupéfiants à la Gare Viotte à Besançon

Les forces de l’ordre sont intervenues ce 5 novembre 2025 vers 11h20 rue de la Gare Viotte à Besançon.

Suite à une opération en gare, le chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants a marqué un jeune homme, âgé de 18 ans, qui détenait des produits stupéfiants (18 g de résine de cannabis), la somme de 170 euros, et une bombe aérosol lacrymogène.

Il a été interpellé et placé en garde à vue. Auditionné, il a reconnu que le stupéfiant était destiné à son usage personnel, mais qu’il comptait en revendre une partie pour se faire un peu d’argent. Il a expliqué que l’argent provenait de la vente de puffs et de son père et qu’il détenait la gazeuse pour se défendre, car il s’était déjà fait racketter.

L’exploitation de son téléphone a révélé plusieurs vidéos où l’on voit des individus manipuler des stupéfiants et les conditionner pour la revente. Le magistrat a demandé une perquisition. Auditionné, il indique que les vidéos dans son téléphone étaient des fausses et qu’il ne faisait pas de trafic.

Il sera présenté au mois de juin 2026 au tribunal de Besançon.