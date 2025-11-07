Vendredi 7 Novembre 2025
Besançon
Faits Divers

Un jeune majeur interpellé avec des stupéfiants à la Gare Viotte à Besançon

Publié le 07/11/2025 - 15:52
Mis à jour le 07/11/2025 - 15:56

Les forces de l’ordre sont intervenues ce 5 novembre 2025 vers 11h20 rue de la Gare Viotte à Besançon.

© Tom Babouhot / mCi
© Tom Babouhot / mCi

Suite à une opération en gare, le chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants a marqué un jeune homme, âgé de 18 ans, qui détenait des produits stupéfiants (18 g de résine de cannabis), la somme de 170 euros, et une bombe aérosol lacrymogène.

Il a été interpellé et placé en garde à vue. Auditionné, il a reconnu que le stupéfiant était destiné à son usage personnel, mais qu’il comptait en revendre une partie pour se faire un peu d’argent. Il a expliqué que l’argent provenait de la vente de puffs et de son père et qu’il détenait la gazeuse pour se défendre, car il s’était déjà fait racketter.

L’exploitation de son téléphone a révélé plusieurs vidéos où l’on voit des individus manipuler des stupéfiants et les conditionner pour la revente. Le magistrat a demandé une perquisition. Auditionné, il indique que les vidéos dans son téléphone étaient des fausses et qu’il ne faisait pas de trafic.

Il sera présenté au mois de juin 2026 au tribunal de Besançon.

police

Publié le 7 novembre à 15h52 par Hélène L.
Faits Divers

HAUTE-SAÔNE (70)
Faits Divers

Cadavre coupé en deux retrouvé en Haute-Saône : la suspecte mise en cause en Suisse

Une Française de 39 ans arrêtée dimanche 2 novembre 2025 en Suisse après la découverte d'un corps "sectionné en deux parties" en Haute-Saône, dans l'est de la France, a été placée en détention provisoire et fait l'objet d'une instruction pénale, a-t-on appris auprès des autorités suisses.

cadavre décès incendie police tribunal de vesoul
Publié le 5 novembre à 10h14 par Alexane

