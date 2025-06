Un livre dédié au thermalisme en Bourgogne-Franche-Comté bientôt disponible en librairies

Intitulé Thermalisme et Villégiature en Bourgogne-Franche-Comté, le livre sortira en librairies dès le 4 juillet prochain. Écrit par Fabien Dufoulon avec la contribution de Jo-Ann Campion, Sabine Caumon et Charlotte Leblanc, le livre est d’ores et déjà disponible en pré-commande en ligne au tarif de 29€.

Réalisé avec le service Inventaire et Patrimoine de la Région Bourgogne-Franche-Comté, l’oeuvre se compose de 384 pages et de 480 illustrations. Son lancement officiel est prévu dans le cadre des Rencontres régionales du patrimoine 2025 le 25 juin prochain au musée des Maisons comtoises de Nancray en présence de la présidente de Région Marie-Guite Dufay et de l’auteur.

Résumé :

La renommée des eaux de Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire), de Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône) et de Pougues-les-Eaux (Nièvre) attire baigneurs et buveurs dès les XVe et XVIe siècles, et donne naissance à une première génération de stations thermales.

Celles-ci sont bientôt rejointes par Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre), Guillon-les-Bains (Doubs) et Salins-les-Bains (Jura). À la faveur de la « fièvre thermale » qui s’empare de la région comme du reste de la France au XIXe siècle, Besançon (Doubs) et Lons-le-Saunier (Jura) sont à leur tour dotées de grands établissements. Après des décennies difficiles, le thermalisme local connaît aujourd’hui un regain d’intérêt dont témoigne la reprise en 2021 de l’activité à Santenay (Côte-d’Or).

Richement illustré, cet ouvrage est le fruit d’une étude menée par le service de l’Inventaire du patrimoine culturel de la Région Bourgogne-Franche-Comté. Il propose aux lecteurs dans sa première partie une approche chronologique, consacrée aux établissements thermaux et au contexte qui a présidé à leur création, suivie d’une synthèse sur les stations régionales traitant en particulier de l’urbanisme des quartiers thermaux et de l’architecture des édifices qu’ils abritent (villas, hôtels et casinos).

Au fil des pages se dévoile un patrimoine souvent méconnu et parfois fragile.

