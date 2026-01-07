Un nouveau renfort offensif pour le FCSM

Le FC Sochaux-Montbéliard a annoncé mardi 6 janvier 2026 l’arrivée en prêt de Samy Baghdadi jusqu’à la fin de la saison avec option d’achat. L’attaquant a été désigné parmi les meilleurs joueurs de National de la saison 2024-2025.

C’est un renfort de taille qui vient prêter main-forte au club doubien au moins jusqu’à la fin de la saison. L’attaquant polyvalent de 28 ans en provenance de Valenciennes est arrivé mardi au FCSM.

Né à Grasse le 11 juillet 1997, Samy Baghdadi a commencé sa carrière de footballeur à l’AS Cannes, au RC Grasse et à l’ES Cannet Rocheville. Il a ensuite rejoint l’AS Saint-Étienne lors de la saison 2017/2018, où il a signé son premier contrat professionnel afin de renforcer l’équipe réserve qui évoluait alors en National 3.

Avec la réserve des Verts, l’attaquant s’est rapidement distingué en inscrivant 14 buts en 19 matches, contribuant ainsi à la montée du club en National 2. Freiné dans son élan par une rupture des ligaments croisés qui le contraint à une saison quasi blanche, Samy Baghdadi rebondit en 2019/2020 au RC Pays de Grasse, club de sa ville natale, où il évoluera durant deux saisons en National 2.

Une saison en ligue 2

Passé par l’étranger en 2021, l’attaquant revient en France l’année suivante en réalisant une saison pleine et remarquée en National avec Dunkerque, participant une nouvelle fois à la montée du club en Ligue 2.

Après une saison en deuxième division avec Dunkerque, Samy Baghdadi a ensuite rejoint le FC Versailles. Pour sa première saison dans les Yvelines, il s’est pleinement illustré avec 13 buts et 7 passes décisives en 31 matches, terminant 4e meilleur buteur du championnat National et étant désigné parmi les meilleurs joueurs de la saison.

Après une demi-saison passée sous les couleurs du Valenciennes FC, Samy Baghdadi vient désormais renforcer le secteur offensif du FC Sochaux-Montbéliard, "déterminé à mettre ses qualités au service du collectif sochalien", précise le club dans son communiqué.