Un premier galop d'essai pour le BesAC, ce jeudi aux Montboucons

Match amical : BesAC - Mulhouse Mustangs, jeudi 14 août à 18h au gymnase des Montboucons.

Voilà déjà près de deux semaines que le BesAC a retrouvé le chemin des parquets pour préparer sa 8e saison d'affilée en N1, avec une première date de championnat programmée le 19 août au Havre, l'un des favoris. Avant cela, le BesAC jouera en Coupe de France contre Mulhouse, le vendredi 12 septembre en Alsace.

Et justement, c'est Mulhouse Mustangs que Laurent Kleefstra et sa troupe accueillent ce mercredi en fin d'après-midi, dans la fournaise des Montboucons, pour le premier match de préparation. Il s'agira d'abord dans chaque camp d'une première revue d'effectif avec, en travaux pratiques, une révision des systèmes déjà travaillés à l’entraînement.

Un groupe sensiblement remanié

On verra ainsi à l'oeuvre, d'un côté, un groupe bisontin sensiblement remanié par rapport à la saison 2024-2025 avec notamment l'arrivée de deux joueurs majeurs étrangers, l'ailier US Fred Thomas et l'international et intérieur suédois David Hook. Manquera à l'appel le capitaine Quentin Hanck qui a été opéré d'un genou (ménisque) jeudi dernier et qu'on devrait retrouver en compétition avec ses coéquipiers fin septembre - début octobre.

Du côté mulhousien, le coach Franck Kuhn a aussi fait évoluer son équipe qui rappelons-le a disputé la finale des play-offs, battue seulement en finale par Challans vainqueur avec en prime le très recherché ticket d'accession en Elite 2 (ex-Pro B).

De cette belle épopée, on reverra notamment l'ex-bisontin Mukuna (2,07m), l'arrière américain Faulkner, Ilic alors que le meneur tarbais Chambre a revêtu pendant l'inter-saison les couleurs des Mustangs.

Entrée gratuite - Buvette.