Un pumptrack et un Ludi'Park VTT créés à Pontarlier

Ce nouvel espace de loisir qui a été inauguré ce mardi 26 août à Pontarlier. Il réunit deux espaces dédiés aux sports de glisse urbaines et de nature.

Ce projet au coût total de 380 000 € TTC a bénéficié de soutiens financiers importants au service de la jeunesse et du sport : 57 800 € de la DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) et 80 471 € de l’ANS (Agence nationale du sport).

Le parc des Ouillons, voit son offre sportive s'enrichir avec la construction de la Pumptrack et du Ludi'Park VTT. Ce projet complète l'offre déjà existante, comprenant une piste d’athlétisme, un skate-park, une aire de jeux, des gymnases ou encore une piscine.

La Pumptrack, avec son parcours bosselé de trois niveaux, offrira aux débutants ou aux confirmés un espace de glisse praticable en trottinette, vélo, roller, BMX ou skateboard…

Le Ludi'Park VTT proposera quant à lui, un plateau technique jalonné de modules en bois, acier et rocher. Il permettra aux jeunes et aux initiés, de développer leurs compétences en maniabilité et en pilotage.

Une passerelle permettra à chacun, de passer d'une pratique à une autre en toute facilité.