Un service en ligne pour préparer votre retraite sereinement !

L’angoisse de la paperasse est bien plus commune qu’il n’y paraît. Le stress, la peur de ne pas bien faire ou encore remplir des tas de formulaires sont autant de causes qui peuvent effrayer et donner l’impression que l’on n’y arrivera pas. Le meilleur moyen de remédier à ça, c’est de se faire accompagner.

La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse a mis au point un service d’accompagnement des futurs retraités pour faciliter le passage à la retraite avec un seul mot d’ordre : l’anticipation. Rencontre avec Christine qui s’est inscrite à Mon Agenda Retraite et qui nous livre ses premières impressions.

Qu’est-ce qui vous a incité à vous abonner à Mon Agenda Retraite ?

Christine T. : J’en ai entendu parler par mon compagnon qui avait reçu un email de sa caisse de retraite, la Carsat, et comme je vais avoir 60 ans cette année je commence à me poser des questions sur ma retraite. Donc je suis allée voir ce que c’était sur leur site internet et j’ai trouvé intéressant de m’y abonner. Le service permet d’anticiper les démarches, je me suis donc inscrite en avance pour pouvoir bien me préparer.

C’est important de pouvoir être accompagnée dans vos démarches ?

Christine T. : Oui car je me suis rendu compte que je ne connaissais pas les délais pour faire mes démarches. Pouvoir recevoir les bonnes informations au bon moment pour ne pas rater une étape c’est appréciable et forcément c’est aussi moins de stress. C’est en tout cas la promesse qui est faite ! Le fait que ce soit gratuit aussi m’a incité à m’abonner. Je ne l’aurais pas fait si cela avait été payant.

Vous êtes donc à 2 ans de la retraite, ce n’est pas trop tôt pour vous lancer dans la démarche ?

Christine T. : Non, ce n’est pas trop tôt parce qu’en fin de compte la retraite, ça fait déjà quelque temps que j’y pense. Pour moi cet outil tombe à pic, il me permet d’être dans le concret et de me fixer des échéances quant à mon départ. J’ai une carrière complète, je ne pense pas qu’il y ait de soucis dans mon dossier. C’est d’ailleurs une des premières étapes, vérifier si l’ensemble de la carrière a bien été pris en compte. Je me suis créé un compte sur le site de l’Assurance Retraite. J’ai pu visualiser toute ma carrière, c’est amusant de voir tout le chemin accompli, les premiers petits boulots... j’étais surprise de retrouver tout ça en ligne. La bonne nouvelle c’est que pour moi tout est en ordre.

Qu’est-ce que vous attendez de ce service proposé par l’Assurance Retraite ?

Christine T. : Comme je l’ai évoqué précédemment, j’attends du service qu’il me prévienne au moment où je dois déposer ma retraite. Pour être certaine de ne pas rater le coche ! J’ai lu au moment de l’inscription que la retraite n’était pas automatique, et qu’il fallait en faire la demande 6 mois avant son départ pour éviter toute rupture de ressources. Le prochain mail arrivera dans un an, je vais donc attendre l’échéance tranquillement et commencer à me pencher sur mes futurs projets, je sais que je recevrais l’information directement dans ma messagerie.

Vos premières impressions sur l’inscription ?

Christine T. : C’est simple, c’est clair, bien expliqué. Ça a un côté rassurant parce qu’on indique d’emblée les grandes étapes. Et comme les informations viennent du site de l’Assurance Retraite, j’ai confiance, c’est sécurisant, je suis sûre que ce que l’on me dira sera exact. Cela a été facile et très rapide pour s’abonner : ça prend 2 minutes !

