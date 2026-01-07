Un véhicule prend feu dans un garage de Métabief

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Dans la soirée du 6 janvier 2026, les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus pour un départ de feu dans un garage d’une habitation à Métabief.

Le feu a pris aux environs de 19h et concernait une voiture stationnée dans un garage d’une habitation individuelle. Grâce à la rapidité d’intervention des secours, celui-ci a pu être rapidement maîtrisé et éteint, évitant ainsi toute propagation au reste de l’habitation.

D’après le SIDS 25, l’origine du départ de feu n’avait pas encore pu être déterminée à la fin de l’intervention des secours.

Présents sur les lieux, les services de la mairie et EDF ont assuré la sécurité et procédé aux vérifications nécessaires.