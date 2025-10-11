Un week-end ensoleillé en Franche-Comté

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Météo France prévoit un week-end des 11 et 12 octobre 2025 plutôt agréable en Franche-Comté.

Samedi 11 octobre

Matin

Si le Territoire de Belfort et le sud du Jura connaitront quelques bancs de brouillard, le soleil sera au rendez-vous partout ailleurs. Il fera 12°C à Belfort, 13°C à Vesoul, 14°C à Besançon et 15°C à Dole.

Après-midi

Le beau temps se maintiendra pour ce samedi après-midi. Il fera 16°C à Belfort, 18°C à Besançon et Vesoul et 19°C à Dole.

Dimanche 12 octobre

Matin

Le soleil sera encore au rendez-vous. Il fera 11°C à Belfort, 12°C à Besançon, 14°C à Dole et Vesoul.

Après-midi

Même si les températures ne dépasseront pas les 18°C, il fera grand soleil partout en Franche-Comté.

Le beau temps pourrait encore perdurer en début de semaine prochaine.