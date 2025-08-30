Un week-end mitigé en Franche-Comté

Alors que la rentrée scolaire approche, les travaux de l’école Viotte touchent à leur fin. Mercredi 20 août 2025, Claudine Caulet, adjointe en charge de l’éducation, des écoles et de la restauration scolaire et Johnny Magnenet, chargé de mission espaces naturels à la Direction de la Biodiversité et des espaces verts de la ville de Besançon, ont donné rendez-vous sur le chantier pour faire le point sur le plan de rénovation des écoles.