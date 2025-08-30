Un week-end mitigé en Franche-Comté

Samedi 30 août
Matin :
- La pluie se généralisera sur l’ensemble de la région, excepté vers Nantilly. Il fera 16°C à Besançon et Belfort, 17°C à Dole et Vesoul.
Après-midi :
- Le temps devrait s’améliorer dans l’après-midi même si les nuages seront encore présents. Il fera 20°C à Besançon, 19°C à Belfort, 21 °C à Vesoul et 22 °C à Dole.
Dimanche 31 août
Matin :
- De belles éclaircies devraient perdurer dans tous les départements. Il fera 18°C à Belfort, 19°C à Besançon, Vesoul et Dole.
Après-midi :
- Le beau temps sera encore au rendez-vous dans l’Est de la région. Toutefois, des averses devraient faire leur apparition en Haute-Saône et dans le nord du Jura. Il fera 20°C à Belfort, 21°C à Besançon, Dole et Vesoul.