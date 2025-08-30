Samedi 30 Août 2025
Franche-Comté
Nature

Un week-end mitigé en Franche-Comté

Publié le 30/08/2025 - 08:30
Mis à jour le 29/08/2025 - 10:03

Météo France prévoit des averses mais également de belles éclaircies ces 30 et 31 août 2025 en Franche-Comté.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Samedi 30 août

Matin :

  • La pluie se généralisera sur l’ensemble de la région, excepté vers Nantilly. Il fera 16°C à Besançon et Belfort, 17°C à Dole et Vesoul.

Après-midi :

  • Le temps devrait s’améliorer dans l’après-midi même si les nuages seront encore présents. Il fera 20°C à Besançon, 19°C à Belfort, 21 °C à Vesoul et 22 °C à Dole.

Dimanche 31 août

Matin :

  • De belles éclaircies devraient perdurer dans tous les départements. Il fera 18°C à Belfort, 19°C à Besançon, Vesoul et Dole.

Après-midi :

  • Le beau temps sera encore au rendez-vous dans l’Est de la région. Toutefois, des averses devraient faire leur apparition en Haute-Saône et dans le nord du Jura. Il fera 20°C à Belfort, 21°C à Besançon, Dole et Vesoul.

météo météo-france

Publié le 30 aout à 08h30 par Hélène L.
