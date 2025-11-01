Un week-end pluvieux en Franche-Comté

Météo France prévoit de la pluie pour ce 1er et 2 novembre 2025 en Franche-Comté.

Samedi 1er novembre

Matin :

La pluie sera déjà présente dans le nord du Jura et le sud de la Haute-Saône. Le temps pour le reste de la région sera couvert. Il fera 15°C à Belfort, 16°C à Vesoul et 17°C à Besançon et Dole.

Après-midi :

Le temps se dégradera, la pluie s’installera dans les quatre coins de la région. Il fera 16°C à Belfort et Dole et 17°C à Besançon et Vesoul.

Dimanche 2 novembre

Matin :

Les températures seront un peu plus fraîches. La pluie, elle, sera toujours là. Il fera 11°C à Belfort et Besançon, 12°C à Vesoul et Dole.

Après-midi :

Quelques éclaircies feront leur apparition dans le nord du Jura et en Haute-Saône. Le Doubs et le Territoire de Belfort seront toujours cantonnés aux averses. Il sera 11 °C à Belfort et Besançon, 12°C à Vesoul et à Dole.

Remarque : le beau temps devrait revenir en début de semaine prochaine.