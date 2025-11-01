Samedi 1 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Franche-Comté
Nature

Un week-end pluvieux en Franche-Comté

Publié le 01/11/2025 - 09:01
Mis à jour le 31/10/2025 - 15:09

Météo France prévoit de la pluie pour ce 1er et 2 novembre 2025 en Franche-Comté.

© AA
© AA

Samedi 1er novembre

Matin :

La pluie sera déjà présente dans le nord du Jura et le sud de la Haute-Saône. Le temps pour le reste de la région sera couvert. Il fera 15°C à Belfort, 16°C à Vesoul et 17°C à Besançon et Dole.

Après-midi :

Le temps se dégradera, la pluie s’installera dans les quatre coins de la région. Il fera 16°C à Belfort et Dole et 17°C à Besançon et Vesoul.

Dimanche 2 novembre

Matin :

Les températures seront un peu plus fraîches. La pluie, elle, sera toujours là. Il fera 11°C à Belfort et Besançon, 12°C à Vesoul et Dole.

Après-midi :

Quelques éclaircies feront leur apparition dans le nord du Jura et en Haute-Saône. Le Doubs et le Territoire de Belfort seront toujours cantonnés aux averses. Il sera 11 °C à Belfort et Besançon, 12°C à Vesoul et à Dole.

Remarque : le beau temps devrait revenir en début de semaine prochaine.

météo-france pluie

Publié le 1 novembre à 09h01 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Nature

Baume-les-Dames
Nature

Le bébé lynx recherché sur le secteur de Baume-les-Dames a été retrouvé mort de faim…

Mise à jour • Le centre Athénas avait lancé un appel à signalement le 11 octobre dernier pour retrouver des jeunes lynx disparus suite au décès de leur mère, fauchée par une voiture. Après en avoir retrouvé deux, l’association tentait activement de retrouver le dernier de la fratrie. Il a été retrouvé mort de faim vendredi 24 octobre 2025...

centre athénas lynx
Publié le 28 octobre à 16h03 par Hélène L.
Rancenay
Nature Société

Bientôt plus de bateaux en stationnement à la Double Écluse ?

Les habitants du lieu-dit "La Double Écluse" à Rancenay, composé de maisons et de bateaux, se sont regroupés en comité de quartier pour dénoncer la décision des Voies navigables de France prise cet été de mettre fin à la zone de stationnement des bateaux logements. Une pétition a été publiée en ligne. Du côté de VNF, qui gère le canal et le chemin de Halage, on avance une solution prise après plusieurs soucis rencontrés avec les occupants. 

1
bateau Double Écluse péniche
Publié le 23 octobre à 15h30 par Elodie Retrouvey
Besançon
Nature Politique

Action de sensibilisation en faveur de la condition animale samedi à Besançon

À l’approche des élections municipales, l’association Projet animaux zoopolis (PAZ) organise samedi 25 octobre 2025 devant l’hôtel de ville de Besançon une action de sensibilisation pour inciter les candidats à la municipalité bisontine à s’engager en faveur de la condition animale. 

action association condition animale élections municipales hôtel de ville paz sensibilisation
Publié le 21 octobre à 10h40 par Elodie Retrouvey
Arc-et-Senans
Economie Nature

Dermatose nodulaire bovine : une réunion publique d’information à Arc-et-Senans ce lundi

Suite à la détection de plusieurs foyers de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) dans le Jura, le département du Doubs est entré dans la zone réglementée. Le préfet du Doubs Rémi Bastille organise ce lundi 20 octobre 2025 à Arc-et-Senans une réunion publique afin de faire un point sur la situation sanitaire et les mesures administratives à respecter.

dermatose bovine prefecture du doubs préfet du doubs rémi bastille réunion publique saline royale d'arc et senans
Publié le 20 octobre à 10h03 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Economie Nature

Dermatose bovine : des milliers d’animaux sous haute surveillance dans le Doubs

Suite à un premier foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNC) confirmé samedi dans le Jura, le préfet du Doubs a souhaité faire un point sur la situation dans le département ce 13 octobre 2025. Au total, 247 communes, sur les 563 du département, sont concernées. Des règles strictes de confinement sont en vigueur.

bovin chambre d'agriculture dermatose dermatose bovine prefecture du doubs vache
Publié le 18 octobre à 10h00 par Hélène L.
France
Nature

Parrainer une ruche pour sauver l’apiculture…

Un Toit Pour Les Abeilles est une entreprise à mission qui réinvente le soutien à l’apiculture française. Créée en 2010, l’entreprise a aujourd’hui en 2025, aidé plus de 150 apiculteurs en France et parrainé presque 1 milliard d’abeilles. Elle aide les apiculteurs à lutter face à la concurrence déloyale et à la pression budgétaire.

apiculture ruche un toit pour les abeilles
Publié le 12 octobre à 12h00 par Macommune.info

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Les sorcières du film Hocus Pocus sorties du chaudron de Marotte et Charlie pour Halloween
Offre d'emploi

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche-Comté
Offre d'emploi
publi info 4

Nouvelles offres shopping à la Galerie Chateaufarine !

Quels sont les déguisements populaires pour Halloween en 2025 ?
Infos Pratiques

Quels films aller voir pour Halloween à Besançon ?
Jeu-concours

Gagnez votre soirée repas-spectacle "Rominou Show"

J’ai testé pour vous le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon

Sondage

 12.66
couvert
le 01/11 à 09h00
Vent
5.54 m/s
Pression
1013 hPa
Humidité
96 %
 