Une adolescente gravement blessée après une chute de six mètres

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus pour une jeune fille de 17 ans ayant fait une chute d'accidentelle d'un mur d'environ six mètres.
Gravement blessée, elle a été transportée au CHU Minjoz par le SMUR. Son pronostic vital est engagé.
Publié le 03/01/2026 - 09:40
Mis à jour le 03/01/2026 - 09:34
Les secours ont été dépêchés vendredi 2 janvier 2026 à 23h10 avenue Villarceau à Besançon.
