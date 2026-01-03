Samedi 3 Janvier 2026
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Une adolescente gravement blessée après une chute de six mètres

Publié le 03/01/2026 - 09:40
Mis à jour le 03/01/2026 - 09:34

Les secours ont été dépêchés vendredi 2 janvier 2026 à 23h10 avenue Villarceau à Besançon.

© Tom Babouhot / mCi
© Tom Babouhot / mCi

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus pour une jeune fille de 17 ans ayant fait une chute d'accidentelle d'un mur d'environ six mètres.

Gravement blessée, elle a été transportée au CHU Minjoz par le SMUR. Son pronostic vital est engagé.

pompiers

Publié le 3 janvier à 09h40 par Hélène L.
Faits Divers

