Une Bisontine championne de France technique de savate

La boxeuse de 25 ans s’est imposée l’issue d’un week end où elle à su venir à bout de tireuses pourtant expérimentées.

Ce nouveau titre permet à Noa Roussy d’être en équipe de France et de participer à différents stages de perfectionnement technique au Creps de Toulouse. Elle prendra également part au championnat d’Europe en Autriche début septembre.

Noa s’entraîne à la Fight Academy où elle profite de cette structure pour alterner les entraînements de boxe française et anglaise pour performer tout ceci avec des moniteurs différents. La jeune femme arrive à concilier son sport, commencé depuis quelques années, et études avec un certain mérite puisqu’elle est actuellement en 6e année de médecine.