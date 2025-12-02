Une collecte solidaire pour les jeunes dans quatre magasins à Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

La collecte solidaire organisée par la Cimade, France Active Franche-Comté, la Biocoop la Canbopée, Intersitice, Les Manivelles et le magasin T’as meilleur temps et ses partenaires se déroulera du 1er au 19 décembre 2025. L’objectif : offrir des cadeaux aux jeunes isolés pour les soutenir pendant la période des fêtes.

"Faisons de cette période de fin d’année un moment de solidarité et de partage", soulignent les différents acteurs à l'initiative de l'action.

Comment participer ? Déposez vos dons (neufs ou en excellent état) dans l’un des points de collecte suivants :

4 Biocoop participantes

L’Interstice

Aux Manivelles

Chez T’as Meilleurs Temps

Quels types de dons sont recherchés ?