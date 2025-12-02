Une collecte solidaire pour les jeunes dans quatre magasins à Besançon

"Faisons de cette période de fin d’année un moment de solidarité et de partage", soulignent les différents acteurs à l'initiative de l'action.
Comment participer ? Déposez vos dons (neufs ou en excellent état) dans l’un des points de collecte suivants :
- 4 Biocoop participantes
- L’Interstice
- Aux Manivelles
- Chez T’as Meilleurs Temps
Quels types de dons sont recherchés ?
- Vêtements et accessoires : écharpes, bonnets, sweats, etc.
- Équipements audio : enceintes JBL, écouteurs, etc.
- Équipements vélo : capes de pluie, casques, éclairages, etc.