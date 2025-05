À l’arrivée des premiers engins des sapeurs-pompiers, une soixantaine de balles de fourrage et une presse à balles de foin étaient embrasées. Deux lances à mains et une lance canon ont été nécessaires pour parvenir à l’extinction. L’action des sapeurs-pompiers a permis d’éviter la propagation à une salle de traite et au reste du fourrage.

Un propriétaire pris de malaise a été bilanté par une équipe de secouriste et une infirmière, puis laissé sur place.