Une fraudeuse interpellÃ©e dans le tramway de BesanÃ§on insulte les policiers

Dans lâ€™aprÃ¨s-midi du 19 aoÃ»t 2025, une femme a Ã©tÃ© interpellÃ©e dans le tramway de BesanÃ§on par la brigade de sÃ©curisation des transports en commun aprÃ¨s avoir voyagÃ© sans titre de transport et commis des faits dâ€™outrages et de rÃ©bellion.

Alors que la brigade rÃ©alisait un contrÃ´le Ã lâ€™arrÃªt de tramway "Chamars", les policiers ont constatÃ© quâ€™une femme, dÃ©favorablement connue des services de police, Ã©tait en train de refuser le contrÃ´le dâ€™un agent KÃ©olis. DÃ©munie de titre de transport, elle refusait nÃ©anmoins de descendre de la rame.Â

Les policiers lâ€™ont alors fait descendre du tramway et ont demandÃ© une patrouille en renfort. Face Ã la rÃ©sistance de la passagÃ¨re qui insultait Ã©galement les agents, la palpation de sÃ©curitÃ© sâ€™est rÃ©alisÃ©e difficilement.

InterpellÃ©e, elle a finalement Ã©tÃ© placÃ©e en garde Ã vue. Mais lors de son audition, elle aurait violemment frappÃ© sur un ordinateur de bureau, contraignant ainsi les fonctionnaires Ã la maÃ®triser au sol.Â

Ã‚gÃ©e de 23 ans, la jeune femme a refusÃ© de sâ€™expliquer sur les faits et a tentÃ© de sâ€™enfuir par une fenÃªtre restÃ©e ouverte sans toutefois y parvenir.Â

Ã€ la fin de sa garde Ã vue, elle a Ã©tÃ© remise en libertÃ© et a Ã©copÃ© dâ€™une convocation judiciaire pour le mois de mars 2026.