Une journée pour convaincre les internes en médecine d’exercer et vivre en Bourgogne-Franche-Comté

Cette journée s’inscrit dans la suite d’une campagne de mobilisation baptisée "Adopte la BF"C lancée à l’automne par l’URPS, et diffusée en région par voie d’affichage et via des flyers dédiés, comme sur les réseaux sociaux. Les chiffres de la démographie médicale régionale soulignent en effet les tensions de recrutement des jeunes générations, et la situation de pénurie médicale chronique de la plupart des départements de la Bourgogne-Franche-Comté : Avec une densité de 259 médecins pour 100 000 habitants, la région Bourgogne Franche- Comté (259,9) présente une des densités de médecins en activité régulière les plus faibles* Et seuls 35% des médecins formés en Bourgogne restent pour y exercer.

Le samedi 16 mars, les médecins libéraux en activité seront mobilisés pour venir présenter leurs pratiques et valoriser leur exercice au sein des différents territoires de Bourgogne Franche-Comté. Les communautés de communes/pays de BFC sont invités à venir exposer tous leurs atouts.

Au menu de cette rencontre, des ateliers par thématique entre professionnels en formation et en exercice, des rencontres pour les stages et les remplacements, des échanges avec des collectivités partenaires de l’événement et représentées à cette occasion, des animations tout le long de la journée autour des atouts de nos territoires (gastronomie, théâtre, expositions ...), et une séquence plus festive le soir, réservée aux internes pour créer des liens en vue de leur exercice futur.

(Communiqué)