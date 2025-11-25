Mardi 25 Novembre 2025
Alerte Témoin
Ferrières-le-Lac
Faits Divers

Une menuiserie détruite par les flammes à Ferrières-le-lac

Publié le 25/11/2025 - 08:20
Mis à jour le 25/11/2025 - 08:19

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus dans la commune de Ferrières-le-lac dans la soirée du lundi 24 novembre 2025 pour un incendie dans une menuiserie.

Photo d'archives © Élodie R.
Photo d'archives © Élodie R.

Ce sont de nombreux appels au 18 qui ont alerté les secours d’un feu dans une menuiserie de la commune vers 20h45. 

À l’arrivée des premiers moyens sur les lieux, les pompiers ont signalé que le bâtiment de 600m2 était déjà totalement embrasé. 

Cinq lances à incendie dont une sur un moyen élévateur aérien ont été nécessaires pour circonscrire l’incendie. L’action des sapeurs-pompiers a permis d’éviter la propagation à deux bâtiments comprenant des outils de travail et des engins de manutention.

D’après les pompiers, seul le propriétaire sera concerné par du chômage technique. 

feu incendie pompiers

Publié le 25 novembre à 08h20 par Elodie Retrouvey
