Une menuiserie détruite par les flammes à Ferrières-le-lac

Ce sont de nombreux appels au 18 qui ont alerté les secours d’un feu dans une menuiserie de la commune vers 20h45.
À l’arrivée des premiers moyens sur les lieux, les pompiers ont signalé que le bâtiment de 600m2 était déjà totalement embrasé.
Cinq lances à incendie dont une sur un moyen élévateur aérien ont été nécessaires pour circonscrire l’incendie. L’action des sapeurs-pompiers a permis d’éviter la propagation à deux bâtiments comprenant des outils de travail et des engins de manutention.
D’après les pompiers, seul le propriétaire sera concerné par du chômage technique.