Une mère de famille choquée après un accident causé par un chauffard à Besançon

Résidant dans le quartier des Cras à Besançon, Isabelle* est, comme tous les matins, sortie de chez elle pour conduire sa fille de 10 ans à l’école avant de partir au travail. Alors qu’elle circule dans l’étroite rue de la Famille vers 8 h du matin, elle se fait doubler à vive allure par un véhicule Citroën C3 gris clair venant de la rue des Cras. Mais dans son dépassement, le conducteur a percuté le véhicule d’Isabelle rayant les deux portières côté conducteur et son rétroviseur, le tout sous les yeux de sa fille.

Sous le choc, la victime a tenté de garder le contrôle de son véhicule et a vu la voiture du fautif prendre la fuite à vive allure en direction du rond-point de la rue des Flûttes Agasses sans pouvoir clairement identifier son conducteur.

"Cela aurait pu être dramatique"

Une plainte a été déposée dans la matinée au commissariat et le sinistre a été déclaré auprès de l’assurance. "La police m’a dit que ce n’était pas sûr qu’ils retrouvent le chauffard, alors qu’il existe des caméras dans le secteur, notamment vers le tram d’où semblait provenir la voiture et sur le boulevard Blum où semblait aller le chauffard" nous a confié la victime. "J’ai donné le modèle, la couleur, l’heure précise, et presque toute la plaque d’immatriculation. Il est difficile pour moi de comprendre comment un tel acte, suivi d’un délit de fuite, peut rester sans suite. Je me sens démunie", a-t-elle ajouté.

Consciente que la situation "aurait pu être dramatique" à un moment où bon nombre d’enfants se rendent seuls à l’école, la mère de famille nous confie avoir eu peur pour sa fille et que "ce chauffard percute un enfant un autre matin". La victime appelle donc à la vigilance et espère que les autorités seront en mesure de retrouver l’auteur de ce délit.

*le prénom a été modifié