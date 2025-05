Une nouvelle carte pour randonnée dans le Doubs

"Cet outil de communication très attendu recense un concentré de l’offre pédestre dans le département. Elle s’adresse tout autant aux touristes en séjour qu’aux habitants du Doubs amateurs de balades et de randonnées", explique Doubs Tourisme.

À travers 25 itinéraires pédestres détaillés, ce document a été imaginé pour "répondre aux besoins des randonneurs" tout en "facilitant la mission des partenaires touristiques." (Offices de tourisme, hébergeurs...) dans la valorisation de cette pratique.

Des randonnées détaillées

Au recto, une carte détaillée présente le tracé précis de l’ensemble des itinéraires mentionnés dans le document. Au verso, chaque randonnée est décrite de manière synthétique avec les informations essentielles à connaître avant le départ : dénivelé, niveau de difficulté, durée estimée, et autres éléments pratiques pour préparer sereinement son excursion.

Les itinéraires de randonnée qui figurent dans le document : une suggestion de vingt parcours de randonnées adaptés à tous ; les cinq Grandes Randonnées de Pays (GRP) du Doubs ; un focus sur les sept Sentiers Courbet thématiques autour de la vie et de l’œuvre du peintre ; une mise en lumière de trois Grands itinéraires (Grandes Traversées du Jura, Via Francigena et GR59).

Cette nouvelle brochure propose une sélection d’itinéraires choisis pour leur intérêt touristique, leur accessibilité via la plateforme Explore Doubs (développée par le Conseil départemental du Doubs qui recense plus de 250 itinéraires et lieux de pratiques outdoor) et leur diversité, tant en termes de paysages traversés que de niveaux de difficulté.

