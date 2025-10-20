Une société d’aide à domicile se fait voler quatre véhicules à Besançon

Quatre personnes ont été impliquées dans le vol de véhicules dans la nuit du 28 au 29 septembre 2025 à Besançon.

Pour mener à bien leur vol, les malfrats ont utilisé un code d’accès réservé aux employés. Sur les quatre voitures volées, trois ont été géolocalisées, retrouvées et restituées. Les investigations ont permis de mettre en évidence le trajet de fuite présumé des auteurs. Un point de ralliement a été repéré au niveau de la commune de Placey. Une dispersion des véhicules a ensuite été relevée entre les communes de Beure, École Valentin et Geneuille.

Des investigations en téléphonie ont permis de mettre en évidence l’implication de quatre individus dans cette affaire. Ils ont été interpellés à leur domicile le 14 octobre 2025 et placés en garde à vue.

Une seule personne a reconnu les faits et a accepté l’exploitation de son téléphone. Les trois autres mis en cause ont nié les faits. À l'issue des gardes à vue, trois suspects, deux hommes et une femme âgés de 33, 30 et 20 ans ont été déférés, jugés en comparution immédiate et condamnés respectivement à 15 mois de prison ferme, 9 mois avec sursis et 12 mois avec sursis.

Le quatrième individu ayant admis sa participation au délit, a été remis en liberté à l'issue de l'enquête et s’est vu notifier une convocation pour le 23 avril 2026.