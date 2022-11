Vercel-Villedieu-le-Camp : l'incendie de deux maisons a mobilisé près de 40 sapeurs-pompiers

Ce samedi 5 novembre, à 3 h 17 du matin, les sapeurs-pompiers du Sdis (Service départemental d'incendie et de secours) du Doubs ont été appelés pour un incendie dans deux maisons de Vercel-Villedieu-le-Camp, rue de Jésus.

Le feu, qui a touché deux logements comprenant six appartements, mobilisait toujours les secours en début de matinée. Deux victimes, qui ont inhalé des fumées, ont été prises en charge par les sapeurs-pomiers.

Au total, 14 engins et 38 soldats du feu des centres de Vercel, Valdahon, Sancey-le-Grand, Premier Plateau (Bouclans), Pierrefontaine-les-Varans, Marchaux et Besançon étaient présents au plus fort de l'intervention.

La gendarmerie, ERDF et le maire de la commune se sont également rendus sur les lieux du sinistre.