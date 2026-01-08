Vigilance hivernale : VNF appelle à la prudence face aux canaux gelés

Face à la baisse des températures et aux épisodes de gel observés dans la région, Voies navigables de France (VNF) lance un appel à la prudence jeudi 8 janvier 2026. L’établissement public alerte sur les dangers liés aux canaux, rivières et plans d’eau gelés, soulignant que ces situations peuvent présenter des risques graves, voire mortels.

Dans son communiqué du 8 janvier 2026, VNF indique que "les conditions hivernales affectent le réseau navigable" dans le Grand Est. Certains canaux sont actuellement gelés, entraînant "dans certains cas l’arrêt de la navigation sur certains canaux, comme c’est actuellement le cas sur le canal de la Marne au Rhin".

Ces phénomènes météorologiques conduisent l’établissement à appeler le public à "la plus grande vigilance", en particulier lors des épisodes de grand froid.

Un danger réel et souvent sous-estimé

VNF insiste sur le fait que "les canaux gelés et les plans d’eau qui servent à leur alimentation (…) constituent un danger majeur pour les personnes tentées de s’y aventurer". La couche de glace, parfois trompeuse, peut se rompre soudainement : "La couche de glace formée à la surface de l’eau peut céder brutalement sous le poids d’une personne ou d’un animal".

La chute dans une eau glaciale expose alors à de multiples risques, parmi lesquels la noyade, l’hypothermie, des blessures graves dues à des obstacles immergés, ainsi que des traumatismes sévères liés à la faible profondeur des canaux.

Des recommandations pour prévenir les accidents

Afin de limiter les risques, VNF "invite chacun à adopter un comportement responsable". L’établissement recommande notamment de ne pas s’engager sur les surfaces gelées et de "rester sur les chemins et espaces aménagés". Une vigilance particulière est demandée à l’égard des enfants, et les animaux de compagnie doivent être tenus en laisse à proximité des canaux.

Que faire en cas d’accident ?

En cas de chute d’une personne ou d’un animal dans l’eau, VNF rappelle que "la priorité est d’alerter les secours (composer le 112 ou le 18)". L’établissement met en garde contre toute tentative de sauvetage direct : "Il est impératif de ne pas tenter une intervention directe en s’engageant sur la glace ou en entrant dans l’eau, au risque de devenir soi-même victime".

Un appel à la responsabilité collective

Pour VNF, "la vigilance de chacun est essentielle pour éviter des accidents graves". En cette période de froid intense, l’établissement public réaffirme la nécessité d’un comportement prudent afin de garantir la sécurité de tous aux abords du réseau navigable.