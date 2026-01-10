Vigilance orange neige-verglas : de fortes restrictions de circulation dans le Doubs jusqu’à lundi

Le département du Doubs est placé en vigilance orange pour un risque de neige et de verglas ce samedi 10 janvier 2026 depuis 6 heures, selon Météo-France. Face aux conditions de circulation jugées difficiles, le préfet du Doubs a décidé de mettre en place des restrictions importantes sur le réseau routier afin de limiter les risques d’accident.

La préfecture de la zone de défense et de sécurité Est a ainsi pris un arrêté zonal interdisant la circulation à tous les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes, y compris ceux assurant le transport de personnes, sur deux axes majeurs du département.

Cette interdiction concerne l’autoroute A36 entre les échangeurs d’École-Valentin et de Belfort-Nord, ainsi que la route nationale 57 entre Morre et la frontière suisse, dans les deux sens de circulation. La mesure sera en vigueur du samedi 10 janvier à 6 heures jusqu’au lundi 12 janvier à 8 heures.

En complément, le préfet du Doubs, Rémi Bastille, a pris un arrêté spécifique étendant les restrictions au réseau routier secondaire. Sur ces axes, la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC sera interdite, à l’exception du transport de personnes, du samedi 10 janvier à 6 heures au dimanche 11 janvier 2026 à 10 heures.

Ces décisions visent à sécuriser les déplacements dans un contexte météorologique dégradé, marqué par des risques accrus de chaussées glissantes et de chutes de neige. Les autorités recommandent aux usagers de la route d’anticiper leurs déplacements et de se tenir informés de l’évolution de la situation.