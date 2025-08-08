Vendredi 8 Août 2025
Villers-le-Lac
Faits Divers

Villers-le-Lac : une randonneuse se blesse près du barrage du Chatelot

Publié le 08/08/2025 - 17:52
Ce vendredi 8 août 2025, peu après 13 heures, les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus pour une randonneuse blessée sur un sentier au niveau du barrage du Chatelot, sur la commune de Villers-le-Lac.

© Élodie R.
La randonneuse, une femme âgée de 65 ans, présentait un traumatisme de la cheville suite à une chute. Située en milieu périlleux, la victime a dû être hélitreuillée afin de pouvoir être héliportée en direction du centre hospitalier de Pontarlier.

Publié le 8 aout à 17h52 par Eddy R.
