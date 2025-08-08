La randonneuse, une femme âgée de 65 ans, présentait un traumatisme de la cheville suite à une chute. Située en milieu périlleux, la victime a dû être hélitreuillée afin de pouvoir être héliportée en direction du centre hospitalier de Pontarlier.
Villers-le-Lac : une randonneuse se blesse près du barrage du Chatelot
Publié le 08/08/2025 - 17:52
Mis à jour le 08/08/2025 - 17:53
Ce vendredi 8 août 2025, peu après 13 heures, les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus pour une randonneuse blessée sur un sentier au niveau du barrage du Chatelot, sur la commune de Villers-le-Lac.