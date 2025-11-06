Vol de téléphone au centre-ville de Besançon : un jeune homme interpellé par la police

Un vol de téléphone portable s’est produit mardi 4 novembre 2025 en début de soirée au bureau de tabac "Le Balto", situé quai Veil Picard à Besançon.

Selon les informations communiquées par la police nationale, les faits se sont déroulés vers 18 heures. Alors qu’il réglait des tickets de jeu à la caisse de l’établissement, un client a posé son téléphone à proximité. Un individu s’en serait alors emparé avant de prendre la fuite.

La victime a aussitôt poursuivi le suspect jusque dans la rue d’Arènes. Apercevant une patrouille de la Brigade anticriminalité, elle a alerté les policiers et expliqué la situation. Ces derniers ont pris en chasse l’individu, qui a finalement abandonné le téléphone dérobé sur la voie publique avant d’être interpellé.

L’homme, âgé de 18 ans, a été placé en garde à vue. Il a nié les faits, affirmant qu’il n’avait pas prêté attention et pensait que le téléphone était le sien. Les services de police indiquent qu’il a donné peu de précisions sur sa situation administrative, déclarant être arrivé en France via l’Italie sans avoir engagé de démarches de régularisation.

Sa garde à vue a pris fin le 5 novembre. Il est convoqué devant le délégué du procureur en février 2026 dans le cadre d’une ordonnance pénale. Une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ainsi qu’une assignation à résidence ont également été prononcées à son encontre.