Jeudi 6 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Faits Divers

Vol de téléphone au centre-ville de Besançon : un jeune homme interpellé par la police

Publié le 06/11/2025 - 12:16
Mis à jour le 06/11/2025 - 11:25

Un vol de téléphone portable s’est produit mardi 4 novembre 2025 en début de soirée au bureau de tabac "Le Balto", situé quai Veil Picard à Besançon.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Selon les informations communiquées par la police nationale, les faits se sont déroulés vers 18 heures. Alors qu’il réglait des tickets de jeu à la caisse de l’établissement, un client a posé son téléphone à proximité. Un individu s’en serait alors emparé avant de prendre la fuite.

La victime a aussitôt poursuivi le suspect jusque dans la rue d’Arènes. Apercevant une patrouille de la Brigade anticriminalité, elle a alerté les policiers et expliqué la situation. Ces derniers ont pris en chasse l’individu, qui a finalement abandonné le téléphone dérobé sur la voie publique avant d’être interpellé.

L’homme, âgé de 18 ans, a été placé en garde à vue. Il a nié les faits, affirmant qu’il n’avait pas prêté attention et pensait que le téléphone était le sien. Les services de police indiquent qu’il a donné peu de précisions sur sa situation administrative, déclarant être arrivé en France via l’Italie sans avoir engagé de démarches de régularisation.

Sa garde à vue a pris fin le 5 novembre. Il est convoqué devant le délégué du procureur en février 2026 dans le cadre d’une ordonnance pénale. Une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ainsi qu’une assignation à résidence ont également été prononcées à son encontre.

oqtf police nationale téléphone vol

Publié le 6 novembre à 12h16 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

HAUTE-SAÔNE (70)
Faits Divers

Cadavre coupé en deux retrouvé en Haute-Saône : la suspecte mise en cause en Suisse

Une Française de 39 ans arrêtée dimanche 2 novembre 2025 en Suisse après la découverte d'un corps "sectionné en deux parties" en Haute-Saône, dans l'est de la France, a été placée en détention provisoire et fait l'objet d'une instruction pénale, a-t-on appris auprès des autorités suisses.

cadavre décès incendie police tribunal de vesoul
Publié le 5 novembre à 10h14 par Alexane

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

J’ai testé pour vous le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon
Offre d'emploi

Du 8 au 29 novembre, les Passages Pasteur célèbrent leur anniversaire

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?
Offre d'emploi
publi info 4

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Cancer colorectal : les infirmières libérales de Besançon bientôt autorisées à remettre des kits de dépistage
Infos Pratiques

À Geneuille, un nouveau centre de bien-être pour les parents et leurs bébés
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre carte Avantages Jeunes 2025-2026 !

En Bourgogne-Franche-Comté, on y vit longtemps, mais pas forcément en bonne santé...

Sondage

 13.77
couvert
le 06/11 à 12h00
Vent
1.09 m/s
Pression
1011 hPa
Humidité
72 %
 