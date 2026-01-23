Vendredi 23 Janvier 2026
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Vol par effraction : deux hommes placés en détention à Besançon

Publié le 23/01/2026 - 15:27
Mis à jour le 23/01/2026 - 14:45

Ils ont été interpellés le 20 janvier 2026 à 22h50 rue Elisée Cusenier à Besançon.

Les effectifs de la brigade anticriminalité ont contrôlé deux individus âgés de 30 et 38 ans, suspectés d’avoir commis un vol par effraction dans une brasserie le 18 janvier 2026. Lors de la palpation de sécurité effectuée au cours du contrôle, des ciseaux de coiffure ainsi qu’un cutter ont été retrouvés. L’un d’eux avait également en sa possession plusieurs articles de coiffure. Il a avoué les avoir dérobés dans un salon de coiffure la veille. Les deux hommes ont été interpellés.

Des perquisitions effectuées à leur domicile

Les vérifications ont révélé que l’un d’eux faisait l’objet d’une fiche de recherche pour évasion d’un centre de détention situé à Chalon-sur-Saône. Ils ont été placés en garde à vue. Les perquisitions effectuées aux domiciles respectifs des deux hommes ont permis de découvrir de nouveaux articles de coiffure.

Les deux individus ont été auditionnés pour des faits de tentative de vol par effraction dans un salon de coiffure, commis le 19 janvier 2026, faits pour lesquels l’ADN de l’un d’eux avait été retrouvé. Parallèlement, ils ont également été entendus concernant des vols par effraction commis le 18 janvier 2026 dans un bar, au cours desquels un fond de caisse d’un montant de 420 euros avait été dérobé.

À l’issue d’une nouvelle audition, ils ont reconnu l’intégralité des faits.

Ils ont été conduits à la maison d’arrêt de Besançon, l’un pour effectuer 18 mois et deux ans de prison.

police

Publié le 23 janvier à 15h27 par Hélène L.
