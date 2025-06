Volley : le Bisontin Nathan Féral retenu avec les Bleus pour la Ligue des nations à Québec

PUBLI-INFO • Trois jours pour bouger, respirer, tester, vibrer ! Du vendredi 13 au dimanche 15 juin 2025, le parc Chamars se transforme en véritable terrain de jeu à ciel ouvert pour accueillir le Festival Grandes Heures Nature. Au programme : des initiations sportives, des animations pour tous les âges, des shows et une immersion totale dans l’univers du plein air. Que vous soyez aventurier dans l’âme, sportif confirmé ou simple curieux, venez explorer les multiples facettes du sport outdoor, le tout dans une ambiance festive et 100 % gratuite. Plus de 25.000 visiteurs sont attendus pour faire le plein de sensations… et de nature !