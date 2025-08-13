Week-end du 15 août : le trafic classé rouge ce samedi 16 août par Bison Futé

Le 15 août 2025 tombant sur un vendredi, un trafic intense est à prévoir pour ce qui sera un week-end prolongé dans tout l’hexagone. Bison Futé annonce des conditions de circulation particulièrement tendues ce samedi 16 et dimanche 17 août, classées rouge et orange au niveau national.

Jeudi 14 août 2025

Dans le sens des départ, les axes encombrés sont ceux qui desservent le Grand-Ouest, le Nord (A13, A84, A11 et RN165), et le Sud-Ouest (A10, A63 et A71).

Dans le sens des retours, les blocages seront surtout au niveau de l’Arc méditerranéen et les axes rejoignant l’Île-de-France (A9, A54/RN113, A8 et A7).

Vendredi 15 août 2025

Dans le sens des retours, le trafic sera dense en Auvergne-Rhône-Alpes, surtout sur l’A7 entre Orange et Lyon, ainsi que la RN205 pour l’accès au tunnel du Mont Blanc depuis l’Italie vers la France.

Samedi 16 août 2025

Dans le sens des départs, la journée est classée orange à l’échelle nationale. Les axes particulièrement difficiles sont en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’Arc méditerranéen. Les axes concernés sont ceux rejoignant la Normandie, Bretagne et Pays de la Loire de l’Île-de-France (A11), et rejoignant l’Espagne via Bordeaux (A10 et A63), ainsi que celui traversant du massif central (A71).

La RN85 sera également encombrée, et les routes de l’Île-de-France vers la Méditerranée (A7, A8, et A9), et de Bordeau via Toulouse vers la Méditerranée, seront densément empruntées (A61). L’accès au tunnel du Mont-Blanc de la France à l’Italie s’annonce aussi difficile.

Dans le sens des retours, la journée est classée rouge au niveau national. Les encombrement sont prévus dès le début de matinée, et jusqu’en soirée. Les axes concernés sont ceux de la Normandie, Bretagne et Pays de la Loire vers l’Île-de-France (A13, A11, A87 et RN165). On observe les mêmes tendances dans la moitié sud du territoire (A63, A10, A9, A54/RN113, A8, A7 et A61).

Enfin, la traversée du Massif Central s’annonce difficile (A75 et A71), de même que l’accès au tunnel du Mont-Blanc de l’Italie à la France. En Île-de-France, les blocages pourront être observés entre le milieu de l’après-midi et le début de soirée.

Dimanche 17 août 2025

Dans le sens des départs, la circulation pourrait être particulièrement difficile en Auvergne-Rhône-Alpes et dans l’Arc Méditerranéen (A7, A8, A9 et A61), ainsi que vers l’Italie via le tunnel du Mont-Blanc, en milieu de journée.

Dans le sens des retours, la journée est classée orange sur le plan national. Les axes les plus encombrés seront sur la façade méditerranéenne et en Auvergne-Rhône-Alpes (A6, A7, A8 et A9). Les voies de la côte Atlantique (A11, RN 165, A10 et A63), dans le Sud-Ouest (A61 et A62) et pour traverser le massif central (A75, A20 et A71) seront également denses.

En Île-de-France, les retours de ce week-end prolongé pourraient provoquer des difficultés de circulation entre le début d’après-midi et la fin de soirée, sur les autoroute A10, A6, mais aussi A13.

Lundi 18 août 2025

Dans le sens des départs, la circulation s’annonce dense vers la Méditerranée depuis l’Île-de-France (A8 et A9), et du Sud-Ouest (A61). L’accès au tunnel du Mont-Blanc sera également encombré.

Dans le sens des retours, les difficultés se feront ressentir en Auvergne-Rhône-Alpes et autour de la M2diterranée toute la journée. Les flux se concentreront sur les autoroutes A7, A8, A9 et A6. L’accès de l’Italie à la France par le tunnel du Mont-Blanc sera difficile entre le début d’après-midi et le début de soirée.

Recommandations pratiques