Basket : le BesAC joue la passe de trois

Pour cet exercice 2017-2018, le BesAC fera-t-il aussi bien, lui qui compte déjà deux victoires à son compteur et surfe en tête de classement en compagnie des autres invaincus Montbrison, Feurs et Lyon SO. On le saura ce samedi vers 21h45 à l’issue d’un match loin de ses bases, à Salon-de-Provence contre Sapela 13.

Ce déplacement fait partie des quatre voyages lointains qu’aura à digérer le BesAC et Nicolas Faure se méfie beaucoup de ce match.

Pour deux raisons au moins. La première : comment ses joueurs et notamment les grands gabarits supporteront-ils cette virée en bus dans le Sud, avec départ ce samedi matin.

La seconde : Sapela 13 reste sur un succès au Cannet, considéré comme une grosse cylindrée du championnat.

“ ls surfent sur la vague qui les a faits accéder à la N2 cette année. Ils sont encore dans cette euphorie. Donc méfiance “ explique le coach bisontin qui a conduit cette semaine de bonnes séances de travail consécutives au succès arraché (67-66) dans la liesse générale contre Pont-de Cheruy, l’un des favoris.

La troupe semble avoir récupéré de cette véritable bataille livrée avec un état d’esprit irréprochable.

Les petits bobos et la fatigue du soir ont vite été gommés. C’est bien connu, un succès, surtout acquis comme il l’a été samedi dernier, aide à mieux récupérer.

Bien évidemment, les techniciens du BesAC ont “scouté” Sapela 13 et lui trouvent beaucoup de qualités, autour d’un certain Dawn Obadina qui fut de ceux qui ont aidé le BesAC à gagner sa place en N2 et qui, au soleil de Provence, a retrouvé ses jambes de 20 ans.

“ Si non veut espérer faire un coup, il va falloir que l’on soit très sérieux, très appliqués, très disciplinés, très collectifs et qu’on mette beaucoup d’intensité défensive“ souligne Nicolas Faure qui devra encore se passer des services de Jaouad Dahbi qui purge son second match de suspension et qui de toute manière reste blessé.

C’est donc un groupe réduit qui fera ce premier long déplacement avec l’intégration du jeune Ruben Ignakpelila.

L’équipe du BesAC : John, Martin, Ikuesan, Ignakpelila, Guerrier (capitaine), Stankovic, Régnier, Vorotnikovas. Coach : Nicolas Faure.

Leurs deux premiers match

Sapela 13 : perd contre Feurs (75-79), gagne au Cannet (67-77)

BesAC : gagne au Puy (65-84), bat Pont de Cheruy (67-66).

Chiffres

Attaques

Sapela 13 : 76 pts. BesAC : 75,5 pts.

Défenses

Sapela 13 : 73 pts. BesAC : 65,5 pts

Les matches de la troisième journée

Samedi à 20h

Sapela 13 – BesAC

SMUC Marseille – Lyon SO

AL Lons - Montbrison

Pont de Cheruy – Le Puy

Beaujolais – le Cannet

Golfe Juan – Feurs

Prissé-Macon – ouest Lyon

Le classement après deux journées : http://resultats.ffbb.com/championnat/

(Communiqué)