À première vue, en enlevant l'opercule de la boîte de "Faux gras", ça ressemble à un pâté quelconque. Les impressions changent lorsque j'y plante un couteau et que j'en étale sur un toast grillé. Ayant déjà mangé et aimé le foie gras par le passé, je trouve que l'odeur est ressemblante, mais plus agréable, sans doute grâce aux épices et aux truffes faisant partie de la composition. La texture ressemble davantage à celle d'un pâté qu'une tranche de foie gras. Au niveau du goût, c'est une explosion de saveurs et je trouve que ça ressemble, gustativement, au foie gras, mais avec un goût plus doux.

Autrement dit, je trouve ça très bon !

Test avec des amateurs de foie gras, les yeux bandés

J'ai fait goûter le "Faux Gras" à des amateurs de foie gras sans les prévenir. Résultat entendu : "Comme c'est bon !", "Il vraiment bon ton foie gras, tu l'as acheté où ?", "Il doit coûter cher celui-là…" Et quand je leur ai annoncé que c'était végétal, ils ont presque eu un air de dégout qui a laissé place à un air de surprise.

En revanche, certains "connaisseurs" et "adorateurs" du foie gras de mon entourage ne sont pas tombés dans le panneau : "Il manque quelque chose, ce n’est pas mauvais, mais il manque un truc". Mais je dois admettre qu'aucun ne m'a dit : "Ce n'est pas du foie gras !", ce que j'attendais...

Points positifs :

C'est moins écoeurant que du foie gras

C'est moins calorique

C'est respectueux des animaux

Quand on en mange quelques toasts, on a encore de la place dans l'estomac pour manger la suite du repas

Il y a un couvercle pour refermer la boîte s'il en reste

Ca coûte beaucoup moins cher que du foie gras (prix : environ 3,50 euros la boîte de 125 g)

On en trouve au magasin "L'Eau vive" à Chateaufarine ou en commander sur internet ou se rendre au Marché Vegan à Paris

Points négatifs :

C'est présenté en boîte de conserve

Composition :

Eau, levure alimentaire (issue de l'agriculture biologique contrôlée), huile de tournesol (issue de l'agriculture biologique contrôlée) (non hydrogénée), amidon de pomme de terre (issue de l'agriculture biologique contrôlée), protéines de tournesol (issue de l'agriculture biologique contrôlée), Champagne (issue de l'agriculture biologique contrôlée), pulpe de tomate (issue de l'agriculture biologique contrôlée), sel marin, huile de tournesol (issue de l'agriculture biologique contrôlée), truffe (issue de l'agriculture biologique contrôlée), épices (issue de l'agriculture biologique contrôlée) : coriandre, cannelle, clous de girofle.